Ligue 1: l’Angers soffre ma è secondo  

FRANCIA

Vittoria più difficile di quanto si potesse ipotizzare quella che l’Angers ottiene in casa contro il Nimes ultimo in classifica: il gol vittoria viene siglato da Mangani a metà esatta della ripresa. Secondo posto conquistato. Si fermano invece sia Reims che Nantes, che pareggiano entrambe 1-1 fuori casa rispettivamente contro Metz e Brest. Successo prezioso per il Lione di Rudi Garcia che piega 2-1 il Nizza tra le mura amiche. Il Rennes perde 2-1 a Digione.

ANGERS-NIMES 1-0

Un incredibile batti e ribatti nell’area degli ospiti, che porta al sinistro schiacciato di Mangani al 68’, è più che sufficiente per l’Angers per piegare a fatica il Nimes ultimo in classifica. I padroni di casa avevano dominato nel primo tempo senza però riuscire a pungere gli avversari, che avevano tenuto ordinatamente il campo. L’Angers supera così momentaneamente il Marsiglia al secondo posto in classifica.

METZ-REIMS 1-1

Disasi sblocca il punteggio al 7’ al termine di un’azione convulsa sugli sviluppi di un calcio di punizione da metà campo. Il Metz comunque non sta a guardare e a inizio ripresa trova il gol del pari: al 47’, infatti, Traoré trova la zampata vincente a un metro dalla porta sulla sponda aerea di Diallo.

BREST-NANTES 1-1

Coulibaly porta in vantaggio gli ospiti alla mezz’ora con un colpo di testa angolatissimo che bacia la parte interna del palo prima di depositarsi in rete. Il Nantes però non riesce a conservare il vantaggio ed è costretto a subire il pareggio del Brest, con Cardona che sorprende colpevolmente Lafont sul primo palo con un rasoterra non proprio trascendentale.

LIONE-NIZZA 2-1

Vittoria importantissima per il Lione in casa contro il Nizza. Reine-Adelaide porta in vantaggio la formazione allenata da Rudi Garcia al 10’ con un preciso destro rasoterra che s’infila nell’angolino basso. Dembélé viene atterrato da Tousart al 28’ e lo stesso attaccante francese trasforma dagli undici metri il rigore da lui stesso conquistato. I padroni di casa restano in dieci uomini per via del rosso diretto ai danni di Marcal (fallaccio su Boudaoui) e così gli ospiti dimezzano le distanze al 78’ con Dolberg. La rimonta non viene però complicata; anche perché Burner viene espulso a 4’ dalla fine.

DIGIONE-RENNES 2-1

Vittoria in rimonta per il Digione penultimo in classifica prima di questo turno di campionato. Dopo il vantaggio a opera di Raphinha al 59’ col piatto sinistro, Sammaritano e Chouiar ribaltano la situazione: il primo con un destro rasoterra sotto le gambe del portiere al 70’, il secondo con una girata precisa a 7’ dalla fine. Il Digione esce dalla zona retrocessione.

AMIENS-STRASBURGO 0-4

Strasburgo avanti al 43’ con un destro di Caci da posizione ravvicinata che termina in gol anche grazie alla deviazione decisiva di Dibassy. Il raddoppio arriva al 56’ in contropiede: Ajorque si fa tutta la metà campo avversaria prima di freddare il portiere avversaria col sinistro. Mothiba e Da Costa completano il poker nel finale di partita.