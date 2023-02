Ligue 1: il Psg vince in rimonta, contro il Tolosa finisce 2-1

FRANCIA

Senza Mbappé e Neymar ci pensano Messi e Hakimi. Galtier vola a +8 sul Marsiglia

© Getty Images Nel ventiduesimo turno di Ligue 1 il Paris Saint-Germain vince in rimonta 2-1 in casa contro il Tolosa. Senza Neymar e Mbappé a trascinare i parigini ci pensano Messi e Hakimi. Ospiti in vantaggio al 20’ con la punizione di van den Boomen, a cui risponde il gran tiro del laterale marocchino (38’). Nella ripresa la conclusione da fuori area del campione del mondo argentino (58’) completa la rimonta. Il Psg allunga a + 8 sul Marsiglia.

PSG-TOLOSA 2-1

Il Paris Saint-Germain trionfa 2-1 contro il Tolosa al Parco dei Principi. La squadra di Galtier parte in sordina, e dopo 14 minuti perde Renato Sanches per infortunio. Senza Neymar e Mbappé i parigini faticano nella produzione offensiva, e al 20’ gli ospiti passano in vantaggio: su calcio di punizione van den Boomen conclude a girare sul palo di Donnarumma, che si sposta troppo velocemente su quello opposto e viene beffato. I padroni di casa reagiscono in fretta, con Messi che sfiora l’eurogol colpendo il palo direttamente da corner. Il gol dell’1-1 arriva a pochi minuti dal duplice fischio: al minuto 38 Hakimi si accentra al limite dell’area dalla destra e lascia partire un sinistro a girare a fil di palo che si insacca alle spalle di Dupé. Nella ripresa il Paris incrementa il ritmo, e al 58’ completa la rimonta: sugli sviluppi di un corner la sfera arriva al limite dell’area, Messi calcia con il sinistro di prima intenzione e segna il 2-1. Dopo il vantaggio Marquinhos e compagni non perdono la concentrazione e vanno vicini al 3-1, ma il Tolosa non esce dalla partita. All’80 ci riprova ancora una volta su punizione van den Boomen, con Donnarumma che questa volta blocca. Nel finale parte l’assalto degli ospiti, ma gli undici di Galtier resistono e colpiscono anche un palo con Messi allo scadere. Finisce 2-1, con il Psg che vola a 54 punti e allunga a +8 sul Marsiglia (impegnato domani). Resta bloccato a 29 punti il Tolosa.