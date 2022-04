Ligue 1, il Psg torna a far bene fuori casa: goleada al Clermont

FRANCIA

I parigini guariscono dal mal di trasferta due mesi dopo l’ultima vittoria in gare ufficiali: 6-1 con triplette di Mbappé e Neymar (e con anche tre assist di Messi)

Il Psg torna a sorridere in trasferta 62 giorni dopo l’ultima gioia lontana dal Parco dei Principi: a farne le spese è il Clermont, steso 6-1. Tra il 6’ e il 19’ il match sembra già deciso: prima Neymar sblocca la situazione con un diagonale, poi Mbappé supera Desmas in uscita. In entrambi i casi c’è l’assist di Messi. Dossou riapre tutto al 43’, ma Neymar e (71’ e 83’) e Mbappé (74’ e 80’) sigillano tutto. Nuovo +15 sulle dirette inseguitrici. afp

CLERMONT-PSG 1-6

Il Psg torna a fare punti in trasferta in gare ufficiali dopo oltre due mesi. Dopo quattro sconfitte consecutive fuori casa, tra campionato francese e Champions League, la formazione parigina sbanca lo Stade Gabriel Montpied, imponendo il pesantissimo 6-1 al Clermont, quartultimo in classifica e in piena lotta per non retrocedere. Partita (quasi) già in discesa dopo nemmeno 20 minuti. Il punteggio si sblocca al 6’ al termine di un’azione confusionaria: Messi pesca Neymar tutto solo in area e il sinistro del brasiliano buca Desmas. Proteste dei padroni di casa perché c’era un suo difensore a terra in area al momento del gol. Tuttavia il Var non ravvede il fallo di Mbappé durante l’azione del gol. Al 19’, altro assist di Messi e inserimento dello stesso Mbappé che, sull’uscita del portiere, insacca lo 0-2. C’è comunque a Dossou a dimezzare le distanze al 43’ con un tap-in sul secondo palo dopo il cross di Khaoui. Ripresa che vede il possesso palla sempre nettamente a favore dei vicecampioni di Francia i quali, piuttosto che creare l’opportunità che ristabilirebbe le distanze, preferiscono gestire. Tris della sicurezza che comunque arriva al 71’: Mbappé si guadagna un rigore e Neymar lo trasforma. Quest’ultimo, poi, serve al secondo l’assist del poker (74’), che diventa subito pokerissimo con il destro a giro del numero 7 che gli vale la fulminea tripletta personale, nonché il terzo assist per Messi. Goleada chiusa dalla tripletta anche di Neymar, su suggerimento di Mbappé.



REIMS-RENNES 2-3

Il Rennes soffre nel finale, ma riesce comunque a portare a casa una vittoria che le consente di agganciare momentaneamente il secondo posto occupato dal Marsiglia, in attesa della partita dell’OM di domani contro il Montpellier. Bretoni che erano riusciti a portare il vantaggio nei confronti dei padroni di casa anche sullo 0-3: merito della doppietta di Benjamin Bourigeaud (39’ e 43’) e alla rete di Martin Terrier (18° gol in campionato, è ora capocannoniera), che al 58’ sembrava già avere chiuso i conti. Tuttavia ci pensano Maxime Busi (60’) e Jens Cajuste su rigore (81’) a riaprire clamorosamente il match per il Reims: prologo di un assalto finale che però non consente di colmare il divario. Il Rennes passa 3-2 e si gode per una notte il ruolo (chiamiamolo così) di anti-Psg.