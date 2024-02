Ligue 1: il Psg piega il Lille in rimonta, tris del Lens allo Strasburgo

FRANCIA

Luis Enrique va sotto ma poi ribalta il Losc 3-1, stesso risultato per i Sangueoro contro Vieira

© Getty Images Nella 21a giornata di Ligue 1 il Paris Saint-Germain trionfa in rimonta per 3-1 nella sfida di alta classifica contro il Lille. Luis Enrique tiene a riposo Mbappé e va sotto dopo sei minuti con il gol di Yazici, ma poi ribalta il risultato grazie a Ramos, all’autorete di Alexsandro e a Kolo Muani. Stesso risultato nella vittoria importante del Lens, che stende lo Strasburgo di Vieira con le reti di Wahi, Pereira da Costa e Sotoca.

PSG-LILLE 3-1

Vittoria in rimonta per il Psg, che supera 3-1 il Lille tra le mura casalinghe. Avvio da rivedere per i parigini, con il turco Yazici che gela il Parco dei Principi dopo soli sei minuti di gioco. La squadra di Luis Enrique non si lascia scoraggiare, e dopo pochi istanti riesce subito a rimettere in piedi l’incontro: errore di impostanzione degli ospiti, con Dembelé che si invola verso la porta e appoggia per l’1-1 di Gonçalo Ramos, al 10’. Dopo il quarto d’ora di gioco il Paris completa la rimonta, perché al 17’ arriva la sfortunata e goffa autorete di Alexsandro, con una deviazione di tacco nella propria porta che beffa Chevalier. Gli uomini di Fonseca subiscono il contraccolpo, e nei restanti minuti del primo tempo non riescono a controbattere. Nella ripresa i padroni di casa aumentano l’intensità, andando più volte alla conclusione soprattutto con Asensio. I Dogues aumentano il loro peso offensivo con l’ingresso dell’ex Napoli Ounas, ma cadono per la terza volta a nove minuti più recupero dal termine: azione strepitosa sulla sinistra di Barcola, che entra in area e apparecchia per il tocco facile facile di Kolo Muani, che mette il timbro alla vittoria parigina. Il Psg vince 3-1 e allunga momentaneamente in vetta alla Ligue 1, salendo a 50 punti e quindi a +11 sul Nizza. Rimane a quota 35 il Lille, che viene agganciato dal Lens e non riesce a mettere pressione a Brest e, appunto, Nizza.

LENS-STRASBURGO 3-1

Tris del Lens, che si impone per 3-1 in casa contro lo Strasburgo. Ottimo avvio dei padroni di casa, che spingono subito forte alla ricerca del gol del vantaggio. I Sangueoro la sbloccano subito dopo il quarto d’ora di gioco, quando al 16’ Pereira da Costa inventa per l’1-0 del solito Wahi. I ruoli dei due si invertono alla mezzora, con il francese che innesca il portoghese per il raddoppio. Gli ospiti sembrano alle corde, ma poco prima del termine della prima frazione di gioco riescono ad accorciare le distanze con un colpo di reni: al 43’ Delaine riapre tutto, mandando i suoi negli spogliatoi con un solo gol di svantaggio. Al rientro in campo dopo l’intervallo però, la squadra di Haise chiude i conti, grazie al sigillo di Sotoca al 50’. Gli uomini di Patrick Vieira cercano di attivarsi nuovamente per provare a rimettere tutto in discussione, ma i giallorossi riescono a difendersi senza soffrire eccessivamente. Vince il Lens 3-1 e sale a 35 punti in classifica, agganciando il Lille e il Monaco (impegnato domani). Dieci punti in meno fin qui per lo Strasburgo, che rimane bloccato a quota 25.

