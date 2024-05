Ligue 1: il Psg cade nell’ultima di Mbappé a Parigi, vincono Lione, Marsiglia e Lille

FRANCIA

Kylian segna all’addio nel suo stadio, ma i neocampioni vengono rimontati 3-1 dal Tolosa: lotta per l’Europa accesissima

© Getty Images Nella 33a giornata di Ligue 1 il Psg crolla e viene rimontato 3-1 dal Tolosa. Mbappé (all’ultima gara nel suo stadio) apre le danze, poi ribaltano Dallinga, Gboho e Magri. Vincono in trasferta il Monaco (2-0 sul Montpellier) e il Lille (2-1 sul Nantes). A infiammare la lotta per l’Europa anche il Marsiglia (che batte 3-1 il Lorient) e il Lione (1-0 sul Clermont), oltre al pari 1-1 tra Rennes e Lens. Strasburgo-Metz finisce 2-1.

PSG-TOLOSA 1-3

Mbappé saluta il Parco dei Principi con una sconfitta, il Tolosa espugna Parigi trionfando in rimonta per 3-1. Pronti via e i neocampioni di Francia colpiscono subito, all’ottavo minuto di gioco con il sinistro da posizione defilata proprio di Mbappé (convalidato dopo un controllo al Var). La reazione dei Violets è immediata: passano cinque minuti e Dallinga riesce a riportare l’incontro in equilibrio, su assist di Diarra. Gli ospiti dopo il pareggio sembrano quasi essere in controllo al Parco dei Principi (nonostante un palo colpito da Asensio), e si spingono più volte in avanti per completare la rimonta. Al termine dei primi quarantacinque minuti il risultato è in perfetta parità, sull’1-1. Nel secondo tempo i parigini spostano l’inerzia della gara dalla loro parte, ma al 68’ la squadra di Carles Martinez ribalta completamente il risultato: gran destro a girare di Gboho dalla distanza, che vale il raddoppio. Gli uomini di Luis Enrique provano in tutti i modi a pareggiare, ma così facendo concede anche il tris agli avversari, che arriva al 95’ con Magri. Il Psg (già Campione di Francia) cade 3-1 e resta fermo a 70 punti, mentre il Tolosa sale a quota 43, in decima posizione.

MONTPELLIER-MONACO 0-2

Successo per il Monaco, che si impone per 2-0 sul campo del Montpellier. Fin dalle primissime battute gli ospiti cercano di imporre il proprio ritmo alla gara, gestendo il possesso palla e occupando stabilmente la metà campo avversaria. Verso la fine del primo tempo i monegaschi aumentano i giri del motore, ma al 44’ perdono Embolo per infortunio, sostituito da Balogun. L’attaccante statunitense ex Reims e Arsenal diventa protagonista in avvio di ripresa, quando al 52’ serve l’assist per l’1-0 di Ouattara, per il vantaggio ospite. Gli arancioblu provano a reagire, ma al 65’ cadono nuovamente: il Monaco colpisce in contropiede, con la botta di Fofana che vale il 2-0. La squadra allenata da Der Zakarian prova in tutti i modi a riaprirla per accendere il finale, ma al triplice fischio il risultato è ancora di 2-0. Il Monaco ipoteca il secondo posto salendo a 64 punti, mentre resta bloccato a quota 40 il Montpellier, già salvo da tempo.

NANTES-LILLE 1-2

Vince di misura il Lille, 2-1 nella trasferta di Nantes. Bastano undici minuti alla squadra di Fonseca per provare a mettere di fatto in archivio la pratica, sotto il segno di Jonathan David: il canadese stappa la partita all’ottavo minuto con l’incornata sugli sviluppi di un corner, e tre minuti più tardi sigla la sua personale doppietta con il sinistro del 2-0. I Canarini non reagiscono, con gli ospiti che sfiorano più volte il tris. La prima frazione di gioco si chiude con il Losc avanti di due reti. In avvio di ripresa i padroni di casa trovano le forze per accorciare le distanze, grazie al gol di Abline al 54’. Gli uomini di Kombouare spingono forte per strappare almeno un punto nel finale, ma i Dogues resistono e si portano a casa la vittoria. Con questo successo il Lille sale a 58 punti, riagganciando il Brest e continuando a credere fortemente alla qualificazione in Champions League (con uno sguardo al Nizza di Farioli che deve recuperare una partita). Fermo a quota 33 il Nantes, che però è matematicamente salvo grazie alla sconfitta nel finale del Metz.

RENNES-LENS 1-1

Pareggio infuocato tra Rennes e Lens, la sfida in chiave europea termina 1-1. Tanta intensità, tanta fisicità e continui ribaltamenti di fronte nel corso della prima frazione di gioco, con folate alternate da una parte e dall’altra. I rossoneri partono meglio, ma con il passare dei minuti gli ospiti spostano l’inerzia dalla loro parte. Nonostante l’agonismo la prima frazione di gioco tramonta senza reti, sullo 0-0. Al rientro in campo dopo l’intervallo i Sangueoro colpiscono, grazie al destro preciso di Fulgini al 48’. I rossoneri non ci stanno, e si mettono in moto alla ricerca del pareggio. Dopo un lungo forcing la squadra di Stephan riesce ad acciuffare il punto, grazie alla rete di Ibrahim Salah all’82’, su assist dell’ex Psg Kalimuendo. Con questo 1-1 il Lens sale a 50 punti, al sesto posto insieme al Lione. Tocca quota 46 il Rennes, ormai fuori dai giochi europei.

CLERMONT-LIONE 0-1

Successo importantissimo per il Lione, 1-0 in casa del Clermont. Gli uomini di Gastien cominciano molto bene, premendo forte alla ricerca del vantaggio. I padroni di casa spingono soprattutto sulla sinistra, ma le numerose occasioni trovano estremamente preparato il portiere ospite Lopes. L’OL si salva in più situazioni, riuscendo a rientrare negli spogliatoi con la propria porta inviolata. Dopo l’intervallo gli uomini di Sage sbloccano l’incontro quasi a sorpresa, grazie alla zampata di Mangala sugli sviluppi di calcio d’angolo, al 53’. Nella mezzora finale parte il lungo forcing dei padroni di casa, per provare a riportare l’incontro in equilibrio, ma alla fine dei minuti di recupero a gioire sono gli ospiti. Vince il Lione 2-1 e sale a 50 punti, agganciando il Lens al sesto posto in classifica. Rimane invece in ultima posizione il Clermont, che archivia ogni speranza di play-out e scende matematicamente in Ligue 2.

MARSIGLIA-LORIENT 3-1

Tris del Marsiglia, che si regala altre speranze di arrivare in Europa superando il Lorient 3-1. Ottimo primo tempo da parte dei biancoazzurri, pienamente padroni del campo e del ritmo nelle prime fasi di gioco. Verso la fine del primo tempo i padroni di casa concretizzano quanto di buono fatto, con un uno-due micidiale: al 36’ il solito Aubameyang incorna in rete il cross perfetto di Murillo, per l’1-0, e cinque minuti più tardi Gigot trova la zampata vincente su corner per il raddoppio. Al tramonto dei primi quarantacinque minuti gli ospiti riescono inaspettatamente ad accorciare le distanze, grazie alla rete dell’ex Manchester City Mendy, al 43’. La squadra di Gasset rischia in avvio di secondo tempo, ma al 54’ mette il timbro sulla vittoria: Aubameyang segna la sua doppietta personale su calcio di rigore, che vale il 3-1. Gli uomini di Le Bris accusano il colpo del ko, e non trovano più le forze per riportarsi sotto. Con questo successo il Marsiglia sale a 47 punti, con la possibilità di andare a pari punti di Lens e Lione nel match da recuperare. Fermo a quota 26 il Lorient, in penultima posizione e ormai praticamente condannato alla retrocessione diretta.

STRASBURGO-METZ 2-1

Scivolano via le speranze salvezza del Metz, ribaltato nel finale in pochi minuti per 2-1 per mano dello Strasburgo. Nel primo tempo i padroni di casa controllano la sfida, senza però mai accelerare o affondare il colpo. La prima frazione di gioco si chiude a reti bianche, sullo 0-0. In avvio di secondo tempo gli ospiti trovano il guizzo per sbloccare il match, grazie alla rete al 54’ del solito Mikautadze. Gli uomini di Patrick Vieira faticano a tornare in corsa, con il Metz che spera di portare a casa i tre punti per la salvezza. Nel finale i rossoazzurri la ribaltano in due minuti: all’89’ Emegha firma la rete dell’1-1, su assist di Gameiro, e al 91’ Andrey Santos completa la rimonta, condannando di fatto gli avversari. Vince lo Strasburgo e sale a 39 punti in classifica. Si riducono a un lumicino le speranze del Metz, sedicesimo e in zona play-out a 29 punti. Per la salvezza diretta serve una vittoria all’ultima giornata, oltre che alla sconfitta in contemporanea del Le Havre.