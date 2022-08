Ligue 1: il Psg asfalta il Lille, sconfitta per il Nizza

FRANCIA

I parigini vincono 7-1. Successi esterni per Auxerre e Brest, parità a Strasburgo e Tolosa. Il Rennes vince con un gol di Theate

© Getty Images Psg primo in classifica dopo la terza giornata della Ligue 1: gli uomini di Galtier asfaltano 7-1 il Lille di Fonseca. Tripletta per Mbappé. Nelle altre gare sconfitte per il Nizza a Clermont (1-0) e per il Montpellier contro l’Auxerre 1-2. Successo interno per il Rennes che supera l’Ajaccio 2-1. Vince anche il Brest, 3-1 all’Angers. Non vanno oltre il pari lo Strasburgo (1-1 con il Reims) e il Tolosa (2-2 con il Lorient).

LILLE - PSG 1-7

Allo Stadio Pierre Mauroy il Psg non fa sconti, vittoria netta per 7-1 contro il Lille e primo posto in classifica. Mattatore della serata è il solito Mbappé: il francese sfrutta l’assist di Leo Messi e beffa con un pallonetto Leo Jardim. Parigini che gestiscono fin da subito la partita e costringono la squadra di Fonseca a rimanere nella propria metà campo. Al 27’ arriva il raddoppio dei campioni in carica della Ligue 1: Nuno Mendes pesca in area con un bel passaggio Lionel Messi che segna con un gran rasoterra dal limite. Lilla che si affacciano in avanti con Jonathan David ma Donnarumma è attento e para con sicurezza. Hakimi sigla la terza rete della squadra di Galtier. Nei minuti finali trova la rete anche Neymar(43’). Nel secondo tempo arriva la doppietta del brasiliano al 53’, un minuto dopo segna l’unica rete per i lilla Bamba. Il Psg dilaga e trova altre due reti ancora con Mbappé al 67’ e 87’. Gara che si chiude così, con i parigini che stendono completamente i padroni di casa.

CLERMONT- NIZZA 1-0

Inizio in salita per Nizza, in questa terza giornata, che esce sconfitto 1-0 in casa dal piccolo Clermont. Un gol nei primi minuti di gioco sigla la vittoria di Gastien contro Favre. Rossoneri che partono bene, ma dopo poche azioni la partita si sblocca: al 6’ Khaoui porta in vantaggio i padroni di casa. Il Clermont gioca bene mentre il Nizza fatica e rischia di subire il raddoppio. Nella ripresa il club della Costa Azzurra gioca meglio, sono diverse le occasioni tra cui quella dell’ex Juve Ramsey che sfiora il pareggio. Il finale di gara è acceso: il Nizza termina la partita in inferiorità numerica, per l'espulsione di Lemina e Todibo. Finisce 1-0 allo Stade Gabriel-Montpied, con la squadra di Favre che non riesce a trovare i primi tre punti di questa stagione.

STRASBURGO-REIMS 1-1

Alla fine è pari tra lo Strasburgo e il Reims con entrambe le squadre che portano a casa un punto. Allo Stade de la Meinau i padroni di casa vanno in vantaggio nei minuti di recupero del primo tempo (48’) grazie alla rete di Djiku. Al rientro in campo lo Strasburgo non è capace di mettere in cassaforte il risultato e la doccia fredda arriva all’81', quando Balogun pareggia sul 1-1.

MONTPELLIER-AUXERRE 1-2

Sconfitta in casa per il Montpellier che si fa rimontare nel secondo tempo dall’Auxerre e perde 2-1. La squadra di Dall’Oglio parte molto bene e sblocca il match a proprio favore al minuto 39 con la rete di Mamadou Sakho, chiudendo il primo tempo sul risultato di 1-0. La squadra di Furlan rientra in campo e iniziare ad alzare il ritmo di gioco, guadagnando metri nel campo avversario. Il Montpellier prova a contrastare gli attacchi avversari con qualche contropiede. Ma la spinta offensiva dell’Auxerre porta al ribaltamento del punteggio: Nuno da Costa pareggia al 70’, due minuti dopo su rigore Autret firma la rete del definitivo sorpasso.

RENNES-AJACCIO 2-1

Al Roazhon Park finisce 2-1 per il Rennes contro l’Ajaccio. I bretoni trovano tre punti e la prima vittoria in stagione. I padroni di casa dopo 18 minuti sbloccano il match grazie al gol di Martin Terrier. L’Ajaccio prova a reagire e allo scadere del primo tempo conquista un calcio di rigore. L’arbitro Hakim Ben El Hadj lo fa ripetere e Mangani si fa ipnotizzare da Alemdar. Nella ripresa El Idrissy trova il pareggio. Gli uomini di Génésio non ci stanno e al minuto 62′ è Theate a riportare in vantaggio i padroni di casa. L’ex Bologna regala 3 punti fondamentali al Rennes

TOLOSA - LORIENT 2-2

Quattro gol, due rigori. La sfida tra Tolosa e Lorient finisce con un pirotecnico 2-2. Una partita tirata dal primo all’ultimo minuto. Gli ospiti passano in vantaggio in avvio con la punizione di Armand Laurienté al 2’. A quasi 15 minuti dall’intervallo, però, arriva il pareggio di Ratão, che ristabilisce l'ordine. La squadra di Le Bris ha la possibilità di passare in vantaggio: dagli undici metri Moffi si fa ipnotizzare da Dupe. Al rientro in campo, al 64’ la rete di Dallinga che ribalta l'incontro. La giocata che decide il match arriva all’80', con Koné che trasforma il calcio di rigore conquistato da Lauriente. La squadra di Montanier non è in grado di reagire ed esce dallo Stadium Municipal con appena un punto.