Ligue 1: il Lille si prende la vetta, 4-0 al Lens

La sfida per la vetta della classifica della Ligue 1 va al Lille, che nella settima giornata batte 4-0 il Lens e sale a quota 17, superando Psg e Rennes. Decidono le reti di Burak Yilmaz all'11, Bamba al 47', Ikone al 69' e Yazici al 79’. Colpo esterno del Lione, che batte 3-2 lo Strasburgo. Successo in trasferta anche per il Nizza: 3-1 in casa del St. Etienne. Doppio 1-1 in Angers-Metz e Monaco-Montpellier, Nantes-Brest finisce 3-1.

LILLE-LENS 4-0

La sfida ad alta quota si sblocca subito in favore del Lille, che dopo 12 minuti è già in vantaggio: sponda di Benjamin Andre e colpo di testa di Burak Yilmaz, che sigla l'1-0. Nel secondo tempo, i padroni di casa si scatenano: Bamba sfrutta subito un cross di Celik che taglia tutta l'area e raddoppia al 47'. Il Lens si innervosisce e finisce in nove per le espulsioni di Gradit al 57' e Michelin al 75'. Ne approfitta allora il Lille, che nel giro di dieci minuti, con i subentrati Ikone (69') e Yazici (79'), trova il 4-0 che vale la vetta della classifica a quota 17, con due lunghezze di vantaggio su Psg e Rennes.

STRASBURGO-LIONE 2-3

Soffre ma vince il Lione, che dopo 42 minuti è già sul 3-0 grazie al gol di Kademere e alla doppietta di Ekambi, con tre assist di Depay. Diallo accorcia prima dell'intervallo per lo Strasburgo, poi nella ripresa Aholou riapre definitivamente la partita al 55'. Il forcing finale dei padroni di casa non basta: Rudi Garcia torna a sorridere dopo quasi due mesi, con il successo che mancava dal 4-1 al Digione nella seconda giornata di campionato. Con questa vittoria, il Lione sale a quota 10, Strasburgo resta 3 punti.

ANGERS-METZ 1-1

Il pareggio del Raymond-Kopa si decide nel giro di due minuti: i padroni di casa passano in vantaggio con il rigore di Mangani, ma sull'azione successiva il Metz risponde con il tocco sotto porta di Nguette, che concretizza al meglio il passaggio di Ngueye siglando il definitivo 1-1. Nella ripresa, Cabot per l'Angers e Boulaya per gli ospiti vanno vicini al colpaccio, ma Bernardoni e Oukidja preservano il pari.

MONACO-MONTPELLIER 1-1

Il Monaco non riesce ad approfittare dell'espulsione dopo 19 minuti di Savanier, che lascia il Montpellier in 10 dopo il colpo allo stomaco rifilato a Florentino. Dopo un gol annullato a Ben Yedder per fuorigioco, sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio con Mavididi che, entrato nella ripresa, si lancia in contropiede e firma l'1-0. L'1-1 dei monegaschi arriva al 70' grazie al rigore di Ben Yedder.

NANTES-BREST 3-1

Inizio perfetto per i padroni di casa, che dopo mezz'ora sono già sul 2-0: al 16', Kolo raccoglie la respinta del palo e da pochi passi segna a porta vuota, mentre al 30' arriva il raddoppio con l'azione personale di Blas. Nella ripresa, Faivre riapre la partita al 68' con una splendida punizione all'incrocio dei pali, ma undici minuti dopo Bamba chiude i giochi con un destro in area su assist di Simon.

ST. ETIENNE-NIZZA 1-3

Il Nizza impiega 8 minuti a sbloccare il match: Lees Melou raccoglie una respinta di Moulin da corner e con il destro porta in vantaggio gli ospiti. Al 30', è già 2-0: Gouiri approfitta di un clamoroso errore del portiere del St. Etienne, ingannato da Sow, e a porta vuota trova il raddoppio. I padroni di casa provano a riaprirla con il destro in area di Aouchiche al 57', ma Maolida, con una zampata in area, chiude i giochi al 91'.

