Ligue 1: il Lille ribalta 3-2 il Lione e resta capolista

FRANCIA

Sotto di due reti, gli uomini di Galtier rimontano con Jonathan David e passano con Yilmaz (doppietta). Vince ancora il Monaco

Grande impresa del Lille, che passa 3-2 a Lione nonostante fosse sotto di due gol. OL in doppio vantaggio con Slimani (20’) e un autogol di Fonte (35’). Gli ospiti non si demoralizzano e prima dimezzano le distanze con una punizione di Yilmaz (45’), per poi pareggiare con Jonathan David (60’). Ci pensa poi Yilmaz (85’) a regalare il successo che consente agli uomini di Galtier di tornare in vetta alla Ligue 1. Il Monaco consolida il terzo posto. Getty Images

LIONE-LILLE 2-3

Con questa sconfitta in rimonta, il Lione rischia di essersi ormai estromesso dalla lotta scudetto: il Lille ritorna primo in classifica e, a 4 giornate dalla fine, la lotta a tre per laurearsi campione di Francia (insieme a Psg e Monaco) si fa sempre più interessante. L’ottimo inizio dell’OL premia gli uomini di Rudi Garcia. Al 17’ il pallonetto di Slimani termina di poco alto sopra la traversa. 3 minuti più tardi, ecco il vantaggio: Caqueret sfrutta un’indecisione difensiva di Bradaric, fa da sponda per l’accorrente Slimani, il quale scaglia un destro dal limite dell’area, trafiggendo Maignan sotto l’incrocio dei pali. Jonathan David pareggia i conti, ma viene tutto annullato dal Var per un precedente fuorigioco di Yilmaz. I padroni di casa raddoppiano così al 35’: Maignan esce a vuoto a centro area su una punizione, prima che il pallone sbatti addosso a Fonte che, in maniera rocambolesca, devia nella propria porta il 2-0. Una punizione dai 25 metri di Yilmaz sotto l’incrocio riapre i conti. Poi, al 60’, Jonathan David pareggia i conti: assist di Yilmaz e mancino vincente di prima intenzione da parte del numero 9. A 5’ dalla fine, il numero 17 turco ribalta le sorti del match: Yilmaz scatta sul filo del fuorigioco, controlla a seguire e con il tocco sotto ad incrociare supera imparabilmente Lopes.

ANGERS-MONACO 0-1

Gara soffertissima per il Monaco, molto più di quanto ci si potesse immaginare sul campo di un Angers che ormai non ha più niente da chiedere a questo campionato francese. Ma alla fine la preziosissima quinta vittoria consecutiva in Ligue 1 arriva al 10 minuti dalla fine. I padroni di casa avevano infatti resistito fino all’80 agli assalti dei monegaschi, che potevano ampiamente sbloccare il risultato con le occasioni create da Jovetic, Volland e Golovin, ma la rete arriva per merito del subentrato Ben Yedder: verticalizzazione perfetta di Fofana per il numero 9, che si presenta tutto solo davanti a Bernardoni e lo scavalca con un delizioso tocco sotto di destro. Terza posizione consolidata e sogno scudetto ancora possibile, con la vetta sempre distante due lunghezze.

LENS-NIMES 2-1

Successo di misura importantissimo per il Lens per tornare a occupare la quinta posizione ai danni del Marsiglia: il 2-1 condanna il Nimes, che vede allontanarsi le speranze per salvarsi senza (quantomeno) passare per lo spareggio. Ganago sblocca la situazione per i padroni di casa al 17’: suggerimento di David Costa per il camerunense, che trafigge poi imparabilmente il portiere avversario. Lens che però rimane in dieci uomini per l’espulsione diretta di Issiaga Sylla. Gli ospiti sfruttano la superiorità numerica per ristabilire la parità con il rigore di Ferhat (fallo di Clauss su Kone), ma Haidara segna il gol vittoria al 76’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

RENNES-DIGIONE 5-1

La cinquina del Rennes rifilata al Digione consente alla formazione allenata da Genesio di rimanere in scia al Lens quinto e al Marsiglia sesto in ottica qualificazione alla Conference League. Eppure il match non era cominciato nel migliore dei modi, perché erano stati gli ospiti a portarsi in vantaggio all’8 con Benzia. I padroni di casa riescono comunque a pareggiare i conti al 15’ con Terrier, per poi ribaltare la situazione nel finale: lo stesso Terrier mette a segno il 2-1 al 70’, preceduto di appena un minuto dal tris siglato da Tait. Nyamsi (80’) e Grenier (91’) completano il 5-1 finale. Il Digione è ufficialmente retrocesso in Ligue 2.

NIZZA-MONTPELLIER 3-1

Il Nizza si avvicina all’ottavo posto occupato proprio dal Montpellier, ora distante solamente un punto. La formazione allenata da Ursea vince in casa 3-1. Bel botta e risposta in avvio di match: ospiti in vantaggio al 3’ grazie al colpo di testa di Laborde su un cross di Delort, mentre il Nizza ristabilisce subito la parità al 6’, quando una bella giocata di Dolberg libera sul limite dell’area Boudaoui, che infila il pallone all’angolino basso di destra. I padroni di casa ribaltano il risultato e chiudono la partita nel giro di un minuto: prima Todibo segna al 39’ con un rasoterra, poi Maurice sigla il tris al 40’.

STRASBURGO-NANTES 1-2

Centra un successo esterno fondamentale il Nantes per restare aggrappato alla terzultima posizione (valida per lo spareggio per non retrocedere) e per sperare in una (complicata) salvezza diretta al termine della regular season di Ligue 1. Ajorque sblocca il risultato al 43’ a favore dello Strasburgo con un preciso stacco aereo preciso su cross di Carole; al 53’ Castelletto pareggia i conti sugli sviluppi di un calcio d’angolo e Blas completa la rimonta al 76’ in contropiede, servito da Moses Simon.

LORIENT-BORDEAUX 4-1

Bel balzo in avanti del Lorient, che conserva il margine di 4 punti sul terzultimo posto. Non c’è partita contro il Bordeaux: al 18’ Wissa porta già in vantaggio i padroni di casa, Moffi raddoppia due minuti più tardi, ma non si accontenta. L’attaccante nigeriano sarà infatti poi autore di una tripletta, perché si conferma marcatore anche al 43’ e poi all’80’; inutile la rete siglata da Sissokho a 7’ minuti dalla fine. Il risultato finale è 4-1.

