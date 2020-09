Ligue 1: il Lilla supera il Nantes ed è capolista

Terza vittoria in cinque partite di campionato per il Lilla, che balza in testa alla classifica della Ligue 1, con 11 punti, e resta imbattuto: al Pierre Mauroy la squadra di Gualtier vince 2-0 contro il Nantes, che rimane ferma a quota 5. I padroni di casa sbloccano la situazione al 43’ con uno sfortunato autogol di Pallois, che anticipa il tap-in vincente di Jonathan David; nel finale di match (87’) Burak Yilmaz chiude i conti su rigore.