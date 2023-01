Ligue 1: il Lens supera 1-0 l’Auxerre e mette pressione al Psg. Il Marsiglia rimonta il Lorient

FRANCIA

La formazione di Haise è ora a -3 dai parigini grazie al rigore di Frankowski. 3-1 per l'OM: in gol l’ex Inter Sanchez

© Getty Images Nella diciannovesima giornata di Ligue 1, il Lens supera 1-0 l'Auxerre e consolida il secondo posto, con il Psg ora solo a +3 e impegnato domenica contro il Rennes: decisivo Frankowski su calcio di rigore al 59', con gli ospiti che restano in dieci dopo il rosso a Touré al 65'. Il Marsiglia riprende lo svantaggio di Moffi (29’) con Kolasinac (38’), poi Sanchez e Veretout stendono 3-1 il Lorient e portano l'OM a 42 punti.

LENS-AUXERRE 1-0

Non molla un centimetro il Lens di Haise secondo in classifica: contro l’Auxerre (1-0) arriva la tredicesima vittoria in Ligue 1, con l’inseguimento al Paris Saint-Germain che continua. Un primo tempo di gestione, di controllo, con qualche spauracchio nella parte centrale, ma molto solido e da grande squadra. L’unica pecca è il risultato, con la partita che al 45' è ancora a reti bianche. Nella ripresa le cose non cambiano dal punto di vista tecnico e tattico, e il vantaggio dei giallorossi non tarda ad arrivare. Poco prima dell’ora di gioco, Haidara va in serpentina dentro l’area e viene abbattuto: calcio di rigore trasformato da Frankowski al 59’, con Costil che tocca ma non riesce ad impedire al pallone di entrare. La partita va ancor più in discesa quando al 65’ il difensore degli ospiti Touré viene ammonito per la seconda volta, lasciandoli in dieci uomini. Niang e compagni cercano comunque con coraggio il pareggio nel finale, ma vince 1-0 il Lens. Tredicesima vittoria in questa Ligue 1, 44 punti totali e distacco con il Psg che scende a tre punti in attesa della squadra di Galtier, impegnata domenica contro il Rennes fuori casa. L’Auxerre resta invece fermo a quota 13, in piena zona retrocessione.

MARSIGLIA-LORIENT 3-1

Il Marsiglia rimonta e batte 3-1 il Lorient al Vélodrome. Alla mezz'ora, ci pensa Moffi a gelare i tifosi di casa con una deviazione su calcio d’angolo che vale l'1-0 per gli ospiti e il 12esimo gol in Ligue 1, a una sola rete dal capocannoniere Mbappé. La risposta dei Focesi però non si fa attendere e al 38’ Cengiz Ünder pennella per Kolasinac, che di testa segna l'1-1. Il vantaggio porta poi la firma di un’altra vecchia conoscenza della Serie A, Alexis Sanchez, che segna al 53', mentre il 3-1 lo segna un altro ex Roma, Veretout, al 59'. Vani gli ultimi tentativi del Lorient, che resta fermo a 32 punti. L'OM conquista invece la sesta vittoria di fila e vola a quota 42, a -2 dal Lens e a -5 dal Psg.