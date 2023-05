Ligue 1: il Lens piega il Marsiglia e lo scavalca in classifica. Bene il Nizza, cade il Lille

FRANCIA

La squadra di Tudor cade 2-1 contro i Sangueoro, gli Aquilotti superano 2-1 il Rennes

© Getty Images Nel trentaquattresimo turno di Ligue 1 il Marsiglia viene battuto (2-1) e superato in classifica dal Lens. La squadra di Tudor cade sotto i colpi di Fofana (42’) e Openda (60’), inutile la rete di Payet (88'). Sconfitta anche per il Lille, 1-0 in casa del Reims: decisiva la rete di Munetsi al 21’. Successo di misura anche per il Nizza, che piega 2-1 il Rennes: per la squadra di Digard a segno Laborde (50’) e Moffi (72’).

LENS–MARSIGLIA 2-1

Vittoria importante in chiave Champions League diretta per il Lens, che piega 2-1 il Marsiglia e lo scavalca in classifica. Gara estremamente nervosa fin dalle prime battute, con tante proteste da una parte e dall’altra. In avvio gli ospiti creano di più, ma con il passare dei minuti i Sangueoro prendono le misure. Tudor perde Gigot per infortunio, e l’inerzia passa completamente tra le file del Lens: Fofana, dopo aver colpito un palo, al 42’ trova il gol dell’1-0, con un missile da fuori area imprendibile per Pau Lopez. La reazione dell’OM è immediata, ma il tiro di Veretout in chiusura di primo tempo viene salvato in tuffo basso da Samba. Nella ripresa gli uomini di Tudor partono forte, nonostante la sostituzione di Alexis Sanchez, ma ancora una volta a colpire è la squadra di Haise. Al 60’ Frankowski sguscia via sulla destra e crossa in mezzo, trovando l’incornata del solito Openda, che fa 2-0. I tentativi di rimonta dell’OM sono affidati ad Under e Payet, con l’ex West Ham che riapre tutto all’88’. Il finale è infuocato, ma alla fine trionfano i padroni di casa. Vince 2-1 il Lens, sale a 72 punti in classifica e scavalca al secondo posto proprio il Marsiglia, ora terzo a quota 70.

REIMS–LILLE 1-0

Trionfa tra le mura casalinghe il Reims, 1-0 contro il Lille. Gli ospiti partono meglio in avvio di gara, gestendo il pallone e spingendo per cercare la rete del vantaggio. A sbloccare la partita sono però i padroni di casa: al 21’ Munetsi sigla l’1-0 in tap-in, dopo la traversa colpita sottomisura da Balogun. I ritmi paradossalmente calano dopo il vantaggio degli undici di Still, con le due squadre che rientrano negli spogliatoi sull’1-0. Nella ripresa gli uomini di Fonseca provano a tenere le redini della gara, alla ricerca del gol del pari. Il Reims è ben organizzato difensivamente, e concede pochissimi ai suoi avversari, mantenendo la rete di vantaggio fino al novantesimo. Vince 1-0 il Reims, e sale a quota 50 punti in classifica. Il Lille resta fermo a 59, e perde la chance di scavalcare momentaneamente il Monaco al quarto posto.

NIZZA–RENNES 2-1

Successo di misura anche per il Nizza, che piega 2-1 il Rennes. Nella prima frazione di gioco i ritmi sono piuttosto alti, ma le occasioni sono poche, e le due squadre rientrano negli spogliatoi a reti bianche, sullo 0-0. Nella ripresa il match entra nel vivo: al 50’ i padroni di casa stappano la partita, con Bouanani che innesca Laborde, per l’1-0. L’incontro si accende, e dopo pochi minuti la formazione allenata da Digard raddoppia: al 72’ retropassaggio da incubo dell’ex Bologna Theate, che lancia Moffi in solitaria, il quale sigla il 2-0 saltando Mandanda. Sei minuti più tardi gli ospiti accorciano, con la rete firmata da Bourigeaud, ma nel finale gli uomini di Genesio non hanno le forze per trovare il gol del 2-2. Finisce 2-1, con il Nizza che raggiunge quota 51 punti, 5 in meno rispetto a quelli totalizzati fin qui dal Rennes.

RISULTATI E CLASSIFICHE