Ligue 1: il Lens aggancia il Rennes in vetta, St. Etienne ko 2-0

FRANCIA

Vittoria fondamentale per il Lens, che nella sesta giornata di Ligue 1 batte 2-0 il Saint-Etienne e sale a 13 punti, agganciando momentaneamente il Rennes al primo posto e superando il Psg, ora a -1. Decisivi, per il successo dei padroni di casa, il rigore di Kakuta provocato da Kolodziejczak, espulso dopo soli 14’, e il colpo di testa di Sotoca all’82’. Secondo ko di fila per la formazione di Puel, che chiude in 9 per il rosso a Khazri.

Allo Stade Bollaert-Delelis, l’episodio decisivo arriva dopo 14 minuti: Kolodziejczak stende in area Ganago e Dechepy estrae il cartellino rosso. Dal dischetto, Kakuta batte Moulin e sigla l’1-0. Cinque minuti dopo, Medina segna sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il Var annulla per fuorigioco dell’argentino. Nella ripresa, il St. Etienne rimane addirittura in 9 a causa del duro intervento al 64' di Khazri su Gradit. Il Lens, allora, ne approfitta e chiude la partita all’82’ con il colpo di testa da calcio d’angolo di Sotoca, che trova il 2-0 e regala il primo posto temporaneo alla formazione di Haise, che aggancia il Rennes a quota 13. Secondo ko di fila per Puel, che resta invece a 10 punti.

