Ligue 1, Icardi salva il Psg: 1-1 a Lorient. Nizza e Marsiglia a -13

FRANCIA

L’ex attaccante dell’Inter sigla il pari al 92’ su cross di Hakimi. Rennes ko, i rossoneri agganciano l’Olympique (1-1 al 97’) in seconda posizione

Il Psg evita solo nel recupero una figuraccia sul campo del Lorient. I parigini raggiungono l’1-1 al 92’ grazie al colpo di testa di Icardi su cross di Hakimi, pur giocando in dieci per il rosso a Sergio Ramos. Per loro fortuna crollano alcune delle principali inseguitrici: il Rennes perde a Monaco, il Marsiglia pareggia al 97’. L’Olympique viene agganciato al secondo posto dal Nizza (2-1 al Lens), ma entrambe hanno 13 punti di distacco.

LORIENT – PARIS SAINT-GERMAIN 1-1

Sorpresa di Natale: il Paris Saint-Germain pareggia solo nel recupero sul campo del Lorient, che aveva perso le precedenti otto partite di Ligue 1 e non vince da tre mesi esatti. Gli uomini di Pochettino impattano 1-1 e chiudono con una prestazione poco convincente un girone d’andata comunque dominato, con 13 punti di margine sulla seconda. La stella di Messi si accende per prima al 27’, ma il sinistro improvviso dell’argentino sbatte contro il palo. Il Lorient gioca di contropiede e punisce al 40’, quando Monconduit conclude con un fucile dal limite dell’area un’azione orchestrata perfettamente. Nella ripresa Di Maria fallisce clamorosamente un piattone comodo su invenzione di Messi, i parigini non riescono a sfondare nonostante l’ex Barcellona. Nel finale Sergio Ramos si fa espellere (alla sua seconda presenza in Ligue 1), ma il Psg trova il pareggio in dieci uomini al 92’, con il colpo di testa di Icardi su assist di Hakimi. Salvato dall’asse ex Inter, il Psg passerà il Natale con 13 punti di vantaggio sulla seconda. Certo, il pareggio contro il Lorient penultimo lascia filtrare qualche perplessità.

CLERMONT – STRASBURGO posticipata

Arriva un rinvio anche in Ligue 1, stavolta per le condizioni meteo. Clermont-Strasburgo viene posticipata a data da destinarsi per la fitta nebbia che non consentiva condizioni di visibilità accettabili per lo svolgimento del match.

BORDEAUX – LILLE 2-3

Il Lille prolunga la propria striscia di imbattibilità con una bella vittoria in rimonta sul campo del Bordeaux, sconfitto 3-2. I padroni di casa aprono al 18’ con la prima firma di Elis, perfettamente assistito da Pembelé. Gli uomini di Gourvennec pareggiano al 33’ con Benjamin André ma vengono di nuovo trafitti da Elis in chiusura di primo tempo, per la rete del 2-1. Il Lille non molla e trova di nuovo il pari al 77’ con il rigore di Yilmaz. All’84’ gli ospiti trovano il gol vittoria con Jonathan David e si riportano ad appena quattro punti dalla zona Champions, che proveranno a conquistare nel ritorno. Il Bordeaux sciupa punti preziosi ed è quartultimo, a +1 dalla zona retrocessione.

LIONE – METZ 1-1

Terzo pareggio di fila per il Lione, che in campionato fatica a ritrovare il feeling con il successo. Nemmeno il modesto Metz, che rimane penultimo in classifica, è un bersaglio facile per l’Olympique, che incappa in un 1-1 poco entusiasmante. Apre Lukeba al 56’ con un colpo di testa sul corner di Chekri, pareggia Boubacar Traoré al 58’. Le emozioni sono tutte racchiuse in quei due minuti: l’1-1 rimane fino alla fine e porta il Lione a 24 punti, il Metz a 16.

MARSIGLIA – REIMS 1-1

Il Marsiglia aggancia il pareggio soltanto al 97’ e si conferma in seconda posizione. L’Olympique fa fatica contro il Reims e si deve accontentare dell’1-1, ottimo risultato per come si era sviluppato l’incontro. Gli ospiti sbloccano a sorpresa un match poco esaltante al 75’ con il bel gol di Ekitike e sembrano avere il match in mano quando Dieng viene espulso all’86’. Nel lunghissimo recupero succede di tutto: l’arbitro assegna al Marsiglia un rigore su indicazione del Var, Payet lo finalizza al 97’ e sigla il pareggio, mentre Gravillon viene espulso tra le proteste. Dopo più di dieci minuti di extratime, l’Olympique si può accontentare di muovere la classifica e andare a 33, agganciato dal Nizza per la seconda piazza. Il Reims sale a 23.

MONACO – RENNES 2-1

Il Monaco di Kovac fa lo sgambetto al Rennes e ne complica la corsa per la Champions. I monegaschi vincono 2-1 e concludono nel migliore dei modi un 2021 sicuramente non facile. Ospiti in vantaggio al quarto d’ora con la rasoiata di Terrier, i padroni di casa rimontano con il penalty di Ben Yedder al 35’ e il colpo di testa di Diop al 72’. Il Rennes, al secondo ko consecutivo, scivola in quarta posizione, restando a 31. Il Monaco si avvicina a 29.

MONTPELLIER – ANGERS 4-1

Il Montpellier continua a flirtare con la zona Champions, battendo l’Angers 4-1 per conquistare il suo quarto successo consecutivo in campionato. I padroni di casa sbloccano al quarto d’ora con la punizione di Savanier e raddoppiano alla mezz’ora, quando Cozza incorna sul calcio d’angolo di Savanier. Gli ospiti si rimettono in partita poco prima dell’intervallo con il colpo di testa di Pereira Lage, ma Ristic al 6’ della ripresa sigla il 3-1. Di Mavididi al 71’ il poker definitivo, che porta il Montpellier a 31 punti.

NIZZA – LENS 2-1

Il Nizza stende il Lens 2-1 e si riporta in seconda posizione, raggiungendo il Marsiglia a 13 lunghezze dal Paris Saint-Germain. Gli ospiti partono decisamente meglio e sfiorano il gol con Kalimuendo, riuscendo poi a sbloccare alla mezz’ora con la rete di Wooh. Il Nizza incassa il colpo e nella ripresa si sfoga grazie a due vecchie conoscenze della Seire A: al 63’ pareggia Lemina, al 79’ l’ex Roma Kluivert infila il gol vittoria da fuori area. Lo stesso Kluivert sfiora la doppietta colpendo la traversa nel finale, ma il 2-1 basta al Nizza per salire in seconda posizione a 33 punti. Il Lens non ritrova un successo che aspetta da tanto.

SAINT ETIENNE – NANTES 0-1

Il profondo rosso del Saint Etienne in campionato scrive un nuovo capitolo horror con la quinta sconfitta consecutiva, stavolta in casa contro il Nantes. La beffa decisiva arriva all’83’ con Kolo Muani, che lancia il Nantes a 28 punti, ad appena 3 lunghezze dall’Europa e cinque dalla Champions. Il Saint Etienne rimane ultimo, con 12 punti, e chiude l’anno con una situazione di classifica a dir poco preoccupante.

TROYES – BREST 1-1

Il Troyes raggiunge il Brest 1-1 grazie all’ex Milan Rami e muove un piccolo, importante passo nella lotta per non retrocedere. Gli ospiti sbloccano con la rete di Honorat al 5’, con una conclusione dal limite dell’area che non lascia scampo a Gallon. I padroni di casa crescono con il passare del match e agganciano all’80’ proprio con il difensore, che a dieci minuti dalla fine trova la zampata del pari. Brest a quota 25, il Troyes sale a 17 e si toglie dal terzultimo posto.