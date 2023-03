Ligue 1: Guendouzi non basta, il Montpellier ferma il Marsiglia

FRANCIA

Tudor e i suoi sbattono contro una formazione in grande forma: finisce 1-1 al Velodrome, con l'ex Arsenal a rispondere al vantaggio di Nordin. Domenica il Psg potrebbe volare a +9

© Getty Images Il Montpellier conferma la sua ottima condizione recente, con una serie positiva che dura da sette gare (cinque vittorie e due pari), e ferma l'Olympique Marsiglia: finisce 1-1 al Velodrome, col vantaggio di Nordin (12') che viene annullato dal rigore trasformato da Guendouzi al 44'. Un grande forcing nella ripresa non basta a Tudor e ai suoi, che salgono a quota 60 punti e domenica sera potrebbero scivolare a -9 dal Psg, che sfiderà il Lione.

Prosegue l'ottimo momento del Montpellier, che allunga la sua serie positiva a sette gare (cinque vittorie e due pareggi) e si toglie un'altra soddisfazione, fermando sull'1-1 l'Olympique Marsiglia al Velodrome. La formazione di casa prova a gestire la palla in avvio, ma si trova di fronte una formazione brava a chiudere ogni spazio e ripartire molto rapidamente, con la qualità tecnica di Khazri e la velocità di Wahi. Sono proprio loro a costruire l'azione del gol del Montpellier, finalizzata dal tocco vincente di Nordin: la rete, arrivata al 12', viene inizialmente annullata per fuorigioco e convalidata solo dopo due minuti di revisione al Var. Gli ospiti perdono Kouyaté per infortunio e resistono a lungo alle offensive dell'OM, che nonostante il 70% di possesso palla non si rende quasi mai pericoloso. Al 42', però, una leggerezza di Sakho costa carissima al Montpellier: il mani dell'ex Psg regala un rigore ai padroni di casa, trasformato da Guendouzi per l'1-1. Nel lungo recupero trema ancora l'Olympique Marsiglia, con Wahi a sfiorare il nuovo vantaggio ospite, mentre la ripresa è più equilibrata. I marsigliesi rischiano ancora in contropiede (spreca Khazri), prima che i cambi e le tante interruzioni anestetizzino la sfida fino agli istanti finali. Il forcing è dell'OM, con Sylla ad evitare la rete della vittoria. Finisce 1-1 al Velodrome, il Marsiglia sbatte sul Montpellier e si porta a 60 punti, concedendo al Psg la chance per l'allungo definitivo in Ligue 1. Battendo il Lione nel posticipo di domenica sera, i parigini andrebbero infatti a +9 con nove partite da giocare.

