Mbappé criptico: "Tutti parlano, ma nessuno sa. Mi manca il Psg"

IL TWEET

Kylian Mbappé è il calciatore più corteggiato al mondo, dopo che nelle ultime settimane i rumors hanno ventilato una crisi con il Psg scatenata dalla volontà di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Da sempre sogno del Real Madrid, accostato pure al Liverpool, l'attaccante francese ha rotto il silenzio con un messaggio criptico su Twitter. "Tutti parlano, ma nessuno sa. Mi manca il Psg". Parole di disgelo, che potrebbero preludere il rinnovo.

Un tweet che ha scatenato i commenti e le reazioni de tifosi parigini, che sognano di vedere ancora a lungo sotto la Tour Eiffel il baby-prodigio del calcio mondiale. La Ligue 1 è finita qui dopo la decisione di martedì del governo francese, ma quelle poche parole sanno tanto di riappacificazione. Così la sfida di ritorno contro il Borussia Dortmund dell'11 marzo non dovrebbe essere la sua ultima in maglia Psg. Per buona pace di Real Madrid e Liverpool...

