Ligue 1: festa Lille, è campione di Francia. Il Psg vince ma è 2°, Monaco in Champions

FRANCIA

Angers battuto 2-1: i Mastini vincono il titolo per la quarta volta nella loro storia. Ai parigini non bastano un autogol e Mbappé,

Nessun ribaltone finale: il Lille batte 2-1 l’Angers e si laurea campione di Francia per la quarta volta nella sua storia. Decisive le reti di David e Yilmaz (su rigore), che rendono inutile il 2-0 del Psg in casa del Brest (autogol Faivre, Mbappé). Terzo e ai preliminari di Champions il Monaco: basta lo 0-0 in casa del Lens, perché il Lione perde 3-2 in casa contro il Nizza e andrà in Europa League con il Marsiglia, ko a Metz. Getty Images

ANGERS-LILLE 1-2

Il Lille è campione di Francia per la quarta volta nella sua storia. La squadra di Christophe Galtier non sbaglia in casa dell’Angers e chiude la pratica già dopo un tempo di gioco, allontanando le ombre riapparse dopo il pareggio contro il St. Etienne nella giornata precedente. Già dopo 9 minuti i Mastini passano in vantaggio: grande azione individuale di Renato Sanches e filtrante perfetto per Jonathan David, che davanti a Bernardoni non sbaglia. Il portiere bianconero è poi responsabile, atterrando David in area, del calcio di rigore che al 45’ Burak Yilmaz segna, chiudendo di fatto i conti. La ripresa è pura accademia, anche se a tempo ormai scaduto un calo di concentrazione da parte degli ospiti consente a Fulgini di andare in gol e accorciare le distanze: è però il primo di due minuti di recupero, il Lille non rischia più e può esplodere di gioia pochi secondi dopo, festeggiando il titolo di campione a dieci anni di distanza dall’ultima volta.

BREST-PSG 0-2

Non si può dire che non ci abbia provato: il Psg paga però una serie di inopinati passi falsi nel corso di una stagione globalmente al di sotto delle aspettative e dovrà “accontentarsi” dunque di due trofei, la Supercoppa conquistata a gennaio e la Coppa di Francia vinta pochi giorni fa. Dopo un rigore malamente sbagliato da Neymar al 17’ (palla a lato dopo una rincorsa a dir poco macchinosa), i parigini provano a mettere pressione al Lille con l'autorete di Faivre al 37’: un gol davvero particolare, con il pallone calciato dalla bandierina da Angel Di Maria che tocca la schiena del numero 21 in maglia rossa e prende una traiettoria stranissima, che inganna Larsonneur. Il raddoppio arriva invece nella ripresa, al 71’: si tratta dell’immancabile gol di Kylian Mbappé, che sfrutta una difesa totalmente sbilanciata per entrare letteralmente in porta palla al piede. Da Angers, però, non arrivano buone notizie e dopo tre titoli consecutivi il Paris Saint-Germain è costretto ad abbandonare il trono.

LENS-MONACO 0-0

La rimonta della seconda parte dell’anno non è stata sufficiente per il titolo, ma comunque consentirà a un Monaco (apparso comunque evidentemente a corto di fiato nelle ultime uscite) di giocarsi l’accesso alla prossima Champions League attraverso il cosiddetto “League Path”, il preliminare riservato alle squadre piazzate dei tornei più importanti. In realtà, nella sfida contro il Lens manca solo la rete per la squadra di Niko Kovac, che tra l’altro un gol lo segnerebbe pure, con Benoit Badiashile al 10’ sugli sviluppi di una palla ferma, prima però che il guardalinee alzi la bandierina e il Var confermi la posizione irregolare. Non basta poi un vero e proprio assedio alla porta di Leca per la rete che garantirebbe la sicurezza del terzo posto: da Lione, però, arriva la notizia della clamorosa rimonta del Nizza sull’OL e al triplice fischio basterà lo 0-0 finale. Dall’altra parte il Lens manca invece l’accesso alla Conference League: i giallorossi vengono infatti sorpassati dal Rennes.

LIONE-NIZZA 2-3

Quello che accade al Parc OL è davvero clamoroso, soprattutto considerando che il Nizza non aveva davvero più nulla da chiedere a questo campionato. Invece i rossoneri onorano al meglio la sfida contro la squadra di Rudi Garcia, cui non bastano le due reti da distanza ravvicinata da parte di Karl Toko Ekambi, prima al 14’ e poi al 40’, intervallate dal guizzo di Kasper Dolberg che al 27’ era valso il momentaneo 1-1. Dopo un gol annullato dal Var ad Houssem Aouar per fuorigioco al minuto 43, infatti, la squadra di casa si spegne e consente agli Aiglons di rimontare: succede tutto in pochi minuti, con il pareggio di Hassane Kamara al 50’ e la rete che vale il ribaltamento totale del risultato sette minuti dopo, firmata da William Saliba, lasciato completamente solo di battere a rete su cross da palla ferma. L’assedio finale non basta: il Lione dovrà accontentarsi del quarto posto che vale sì il ritorno nelle coppe dopo un anno, ma ai gironi di Europa League.

LE ALTRE

Chiude al quinto posto, e va in Europa League, anche l’Olympique Marsiglia: ininfluente il ko in casa del Metz maturato in un lunghissimo recupero, con Farid Boulaya che trasforma il rigore della vittoria al 96’. Giocherà gli spareggi per l’accesso alla nuova Conference League invece il Rennes, che batte il già retrocesso Nimes 2-0: a segno Guirassy al 25’ e Bourigeaud, con un gran destro, al 51’. Il Bordeaux chiude una stagione sottotono con una vittoria per 2-1 in casa del Reims già salvo: Adli al 44’ e Kwateng al 58’ ribaltano l’iniziale vantaggio biancorosso firmato al 15’ da El Bilal Touré. Pari salvezza fra Strasburgo e Lorient: Diallo porta avanti gli alsaziani al 18’, Chalobah pareggia al 55’. Il punteggio avrebbe potuto avvantaggiare il Nantes nella corsa alla permanenza in Ligue 1, ma i gialloverdi perdono 1-2 contro il Montpellier: Kolo al 33’ pareggia la rete di Laborde segnata tre minuti prima, ma Delort segna il gol vittoria al 76’ e sarà dunque proprio il Nantes ad affrontare il Tolosa (vincitore dei playoff di Ligue 2) nello spareggio salvezza. Chi era invece già da tempo sicuro della retrocessione è il Digione, che saluta la Ligue 1 con una vittoria per 1-0 in casa del St. Etienne: decide Aboubakar Kamara al 39’, Konaté sbaglia il rigore del possibile raddoppio al 76’ ma la sostanza non cambia.

I VERDETTI

Campione di Francia: Lille

In Champions League: Psg (gironi), Monaco (preliminari)

In Europa League (gironi): Lione, Olympique Marsiglia

In Conference League (spareggi): Rennes

Al playoff salvezza (contro il Tolosa): Nantes

Retrocesse in Ligue 2: Nimes, Digione

RISULTATI E CLASSIFICHE