Ligue 1: doppio Mbappé più Icardi, il Psg sbanca Metz e torna in testa per una notte

FRANCIA

I parigini vincono 3-1 e si portano momentaneamente a +2 sul Lille: il giovane talento transalpino firma una doppietta, l’ex interista sigilla il successo dal dischetto

Il Psg lancia la volata per la conquista della Ligue 1 superando il Metz 3-1 in trasferta. Decisiva la doppietta di Kylian Mbappé, che apre le marcature al 4’ e si ripete al 59’, rimediando al pareggio di Centonze a inizio ripresa. Icardi, all’89’, chiude in conti su rigore. I parigini tornano così in testa, a +2 sul Lille impegnato domenica nel big match contro il Lione. Nell’altra partita del sabato, Brest batte St. Etienne 2-1. Getty Images

METZ-PSG 1-3

Con la semifinale d’andata di Champions League contro il Manchester City alle porte, la sfida esterna contro il Metz rappresenta uno dei classici ostacoli non insormontabili ma potenzialmente pericolosi e non è un caso che il Psg riesca a spuntarla soltanto di misura, affidandosi al solito, spettacolare Kylian Mbappé. Il campione del mondo, in realtà, sembra mettere da subito la partita in discesa: già al 4’ infatti controlla il lancio lungo di Ander Herrera, si invola verso la porta avversaria e non sbaglia davanti a Oukidja. I parigini insistono, con l’obiettivo di chiudere il prima possibile la pratica, ma nonostante le verticalizzazioni di Verratti, la genialità di Neymar e la velocità di Mbappé il primo tempo si chiude sullo 0-1. L’inizio della ripresa è a dir poco scioccante, sportivamente parlando: dopo appena 45 secondi, infatti, la difesa ospite si dimenitca di Fabien Centonze sul cross di Boulaya e l’esterno destro della squadra di casa non perdona di testa. Si tratta, però, di un lampo isolato, perché il Psg si riversa in attacco e al 59’ torna avanti: a segnare è ancora Mbappé, che approfitta di un’errore nell’impostazione dal basso degli avversari e si produce in una conclusione potente che, comunque, si trasforma in gol soprattutto per la papera del portiere avversario. Il Metz non ha né la tecnica né l’energia per rispondere ancora, ma bisogna attendere il finale perché arrivi il gol che sigilla i tre punti: è l’89’, infatti, quando Bronn sgambetta in area Icardi e l’arbitro assegna il rigore che lo stesso interista realizza per il 3-1 finale. Finisce così con il successo dei parigini, di nuovo in vetta con 72 punti, contro i 70 del Lille: i Mastini possono tornare in testa domenica sera, ma dovranno sconfiggere il Lione in trasferta nel big match della 34a giornata.

ST. ETIENNE-BREST 1-2

Il Brest fa un passo deciso verso la salvezza rimontando un St. Etienne efficace soltanto nella prima ora di gioco. I Verdi passano in vantaggio dopo 11 minuti, grazie al colpo vincente di Wahbi Khazri dopo un grave errore difensivo di Brassier, e gli ospiti faticano a trovare il bandolo della matassa. A ribaltare completamente la prospettiva di un incontro che la squadra di Claude Puel sembrava in grado di gestire fino al termine è Gaetan Charbonier, che al 66’ firma il gol del pareggio con una straordinaria punizione da oltre venti metri, e al 79’ completa la rimonta chiudendo una rapida ripartenza, approfittando anche di una difesa tutt’altro che impenetrabile. Tre punti dunque preziosissimi per il Brest, che sale a 40 portandosi a +9 sul Nimes terz’ultimo e scavalcando in classifica proprio il St. Etienne, che resta a quota 39.

