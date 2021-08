Ligue 1: crisi Monaco, ko anche con il Lens

FRANCIA

Gli uomini di Kovac, in superiorità numerica per 25 minuti, perdono 2-0 in casa: a segno Ganago e Banza

Incubo senza fine per il Monaco. Gli uomini di Kovac, sconfitti martedì dallo Shakhtar nell’andata dei preliminari di Champions, perdono 2-0 in casa contro il Lens nel secondo anticipo della terza giornata di Ligue 1. Decisive le reti di Ganago e Banza, intervallate dalle espulsioni a Doucouré (per gli ospiti) e a Golovin (per i padroni di casa). I monegaschi restano con un solo punto in campionato, nonostante i 25’ con l’uomo in più. Getty Images

Terza sconfitta consecutiva in partite ufficiali per il Monaco di Kovac, battuto a sorpresa dal Lens nel secondo anticipo della terza giornata di Ligue 1. I monegaschi cadono 2-0 in casa sotto i colpi di Ganago in avvio di ripresa e Banza in pieno recupero, in un match nervoso segnato da due espulsioni (una per parte).

Costretto a vincere dopo il ko nell’andata nei preliminari di Champions e con un solo punto in campionato dopo due partite, Niko Kovac non porta neanche in panchina Pellegri, sempre più vicino a vestire la maglia del Milan. I padroni di casa partono meglio, ma in un primo tempo bloccato il brivido maggiore arriva da un rimpallo su un goffo rinvio del portiere dei monegaschi Nübel: Ganago colpisce di testa ma il pallone termine appena oltre il palo. Gli ospiti aumentano l’intensità e in avvio di ripresa passano in vantaggio proprio con Ganago, che salta Pavlovic, resiste al rientro di Disasi e di mancino fredda Nübel. Il Monaco sembra sulle ginocchia, ma al 61' Doucouré si fa espellere direttamente con un intervento scomposto in tackle su Diatta, lasciando il Lens in dieci. La spinta dei monegaschi non produce comunque grosse occasioni: il nervosismo degli uomini di Kovac sfocia nel fallaccio di Golovin, che viene a sua volta espulso e ristabilisce la parità numerica. Al 95’ arriva il colpo del ko di Banza, che servito da Frankowski chiude il match con freddezza. Il Lens trova così la sua prima vittoria in campionato, mentre il Monaco rimane inchiodato a un punto.