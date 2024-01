Ligue 1: il Psg è in fuga, 2-0 al Lens e +8 sul Nizza

francia

I parigini vincono grazie a Barcola e Mbappé: è allungo sul secondo posto. Brest terzo, Lione ko

© Getty Images La diciottesima giornata di Ligue 1 ufficializza la fuga del Psg, che si impone 2-0 sul campo del Lens grazie a Barcola (30') e Mbappé (89') e si porta a +8 sul secondo posto del Nizza. Al terzo sale il Brest, che batte 2-0 il Montpellier e sorpassa il Monaco. Dopo tre successi di fila cade il Lione, che in nove perde 3-1 in casa del Le Havre. Il Lille supera 3-0 il Lorient, Tolosa e Clermont stendono Metz (1-0) e Nantes (2-1).

LENS-PSG 0-2

Il Psg scarta il regalo del Rennes e batte 2-0 il Lens, andando ufficialmente in fuga: il successo in casa dei giallorossi vale il +8 sul secondo posto, ma i parigini devono ringraziare gli errori dei padroni di casa prima del vantaggio di Barcola. Al 5', infatti, Frankowski fallisce il rigore causato da Danilo e guadagnato da Wahi, con Donnarumma che respinge la conclusione centrale. Al 30', invece, ecco la rete che decide il match: Mbappé lancia Barcola, che si invola verso la porta e con un tocco morbido supera l'uscita di Samba. Nel recupero del primo tempo, inoltre, Gradit ferma l'autore del gol, lanciato verso la porta, e rimedia un rosso da ultimo uomo. Nella ripresa, Donnarumma salva su El Aynaoui e Fabian Ruiz si divora il possibile raddoppio per chiudere i giochi. Il 2-0 arriva comunque nel finale con il contropiede rifinito da Dembélé e finalizzato da Mbappé all'89'. Con questo successo, il Psg va in fuga, mentre il Lens incassa la seconda sconfitta consecutiva e resta a 26 punti all'ottavo posto in classifica.

LILLE-LORIENT 3-0

Il Lille batte 3-0 il Lorient ma chiude i giochi soltanto nel finale. I padroni di casa passano in vantaggio al 37': calcio di punizione di Gomes e colpo di testa vincente di David, che fa 1-0. La partita resta in discussione fino al 90', quando Cabella, entrato al 77' e capace di ribattere in porta dopo un'azione confusa in area di rigore. Passano appena due minuti e Zhegrova fa tris con uno splendido sinistro sul secondo palo che batte Mvogo. Il Lille torna a sorridere dopo tre turni e sale a 31 punti, in piena zona Europa.

BREST-MONTPELLIER 2-0

La "nuova sorpresa" di questa Ligue 1 è il Brest, che con il quarto successo consecutivo si prende la zona Champions sorpassando il Monaco: decisivo il 2-0 ad un Montpellier ora solo a +2 sulla zona retrocessione. Già nel primo tempo i padroni di casa sembrano sbloccare la sfida con Mounie, ma la sua rete viene annullata per fuorigioco. Nella ripresa, allora, la sblocca Magnetti al 48', poi a chiudere i giochi, seppur solo nel recupero, ci pensa Le Douaron. Brest terzo a 34 punti, a -1 dal secondo posto del Nizza.

LE HAVRE-LIONE 3-1

Dopo tre vittorie di fila, il Lione torna a perdere e lo fa sul campo del Le Havre, che si impone 3-1 e trova il colpo salvezza contro una squadra che resta in nove. Match condizionato da due episodi: il vantaggio dei padroni di casa firmato da Lloris al 18' e il rosso al 30' di O'Brien, che lascia l'OL in inferiorità numerica. Nella ripresa, Sabbi raddoppia (50') ma gli ospiti accorciano con Lacazette (54'). Al 62', però, Operi chiude definitivamente i giochi lasciando la formazione di Sage a -6, vale a dire a quota 16 al terzultimo posto insieme al Metz. E poco prima del recupero, anche Caleta-Car si fa espellere.

NANTES-CLERMONT 1-2

Colpo salvezza del Clermont, che accorcia sulla zona salvezza grazie al 2-1 sul Nantes, che incassa invece il quarto ko consecutivo. Nicholson, al 29', sblocca la sfida per gli ospiti, ma ad inizio ripresa Mollet pareggia su assist di Traore. Proprio l'autore del passaggio vincente, però, si fa espellere al 73', così il Clermont ne approfitta per vincere all'89' grazie ad Allevinah e per salire a 14 punti, a -4 dal Nantes che ora ha poco margine sulla zona retrocessione.

METZ-TOLOSA 0-1

Grazie al calcio di rigore al 12' di Sierro, il Tolosa si impone sul campo del match, che nel tentativo di pareggiare incassa anche l'espulsione al 72' di Herelle e non riesce ad evitare il ko in inferiorità numerica. Successo fondamentale che vale il sorpasso in classifica. Ad oggi, il Tolosa sarebbe salvo, mentre il Metz sarebbe retrocesso.