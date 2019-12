Liga: Varane e Benzema stendono l'Espanyol, il Real Madrid prova la fuga

SPAGNA

Il Real Madrid vince la quarta partita consecutiva e si porta momentaneamente a +3 sul Barcellona in cima alla classifica della Liga. Allo stadio Bernabeu cade l'Espanyol, sconfitto per 2-0 nonostante alcune fondamentali parate dell'ex portiere del Milan Diego Lopez. Una rete per tempo per i Merengues, in vantaggio al 37' con un rasoterra di Varane e in grado di raddoppiare al 79' grazie a Benzema. Catalani penultimi e a quota 9 punti.

Sono quattro vittorie di fila in campionato per il Real Madrid, che porta a sei la striscia di risultati utili consecutivi e manda un messaggio molto chiaro al Barcellona con cui la battaglia per il comando della Liga ora si infiamma. Per gli uomini di Zinedine Zidane non è infatti facile come previsto sconfiggere un Espanyol malinconicamente penultimo in classifica, ma che rimane aggrappato alla partita fino a una decina di minuti dal termine. Le tantissime occasioni costruite dai Blancos, però, alla fine permettono di chiudere una vittoria pulita quanto meritata. Il Real Madrid prova subito a fare la voce grossa, con i giovani talenti Rodrygo e Vinicius a fare la parte dei leoni. Proprio quest'ultimo procura il primo grosso problema a Diego Lopez, con un'iniziativa in solitaria con dribbling sul marcatore e destro a giro che impegna l'ex portiere del Milan. Sempre Vinicius ispira Benzema qualche minuto dopo, ma la volée del francese non sorprende il portiere avversario. Solo verso la mezz'ora i catalani si fanno vivi dalle parti di Courtois, che non ha problemi sul colpo di testa di Granero. Chi è costretto a una giornata di superlavoro è però Diego Lopez, che dice ancora di no a Vinicius e poi a Valverde, ma nulla può al 37' sul diagonale di Varane dopo una lunga azione d'attacco delle Merengues. Lo scatenato Vinicius va vicino anche al raddoppio in un contropiede a pochi istanti dall'intervallo. L'Espanyol prova timidamente a reagire a inizio ripresa, ma Casemiro chiude alla grande su Darder. Si tratta di una fiammata isolata, perché subito torna a martellare il Real Madrid: Benzema si rende pericoloso in contropiede ma ancora una volta non sorprende Diego Lopez, poi Kroos sbaglia completamente la conclusione dalla distanza. Quindi ancora Benzema non sfrutta un bel pallone di Vinicius con una conclusione larga. Nel finale ci prova per l'Espanyol il neoentrato Campuzano, poi Benzema riesce a timbrare il raddoppio al 79' dopo una triangolazione con Valverde, che ha il gran merito di portargli via David Lopez prima di fornirgli l'assist vincente. All'83' il Real Madrid rimane anche in dieci per l'espulsione di Mendy, ma la vittoria non può essere più in discussione.