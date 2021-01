Liga: tonfo Real in 10, il Levante sbanca Madrid

SPAGNA

Nella 21esima giornata di Liga il Levante fa lo sgambetto al Real e vince 2-1 a Madrid grazie anche all’espulsione di Eder Militao al 9’. In vantaggio con Asensio, i Blancos si fanno recuperare da Morales e Roger. Vittoria in esterna anche per il Siviglia, che sbanca Eibar con Ocampos su rigore e Joan Jordan: gli andalusi superano il Barcellona e passano la notte al terzo posto in classifica, a -1 proprio dal Real.

REAL MADRID-LEVANTE 1-2

Troppa superficialità, altra sconfitta. Il Real Madrid incappa in un ko interno che proprio non ci voleva e vede il sogno rimonta allontanarsi sempre più. In un momento non brillante per i Blancos, un’ingenuità di Eder Militao contribuisce infatti a complicare incredibilmente l’impegno della squadra di Zidane, perché dopo otto minuti il difensore brasiliano interrompe un contropiede al limite dell’area da ultimo uomo e si becca il cartellino rosso. Gli ospiti capiscono di avere un’ottima occasione per fare male ai madrileni, ma cinque minuti dopo sono i padroni di casa a passare in vantaggio: la ripartenza è gestita magistralmente e Asensio insacca per l’inaspettato 1-0. A maggior ragione, il Levante si butta quindi ancor più in avanti e la pressione si fa sentire. Il risultato è il pareggio al 32’ di Morales, che insacca con uno splendido piatto in controbalzo sul cross a parabola di Miramon. Il Real Madrid deve così ricominciare da capo nel secondo tempo, ma i piani si complicano al quarto d’ora quando Vinicius abbatte Clerc appena dentro l’area. Per fortuna del Real, Courtois è però strepitoso e para il rigore a Roger Marti, ma il 9 ospite si riscatta al 33’. Il calcio d’angolo battuto corto infatti funziona e l’attaccante trova un bel tiro di destro per l’1-2. Il forcing finale dei Blancos non è efficace e la stanchezza dell’uomo in meno si fa sentire, così la squadra di Zidane cade nuovamente in questa stagione stregata. Ora il rischio è doppio: il sorpasso per mano del Barcellona e il +10 dell’Atletico Madrid.



EIBAR-SIVIGLIA 0-2

Non arriva l’esordio del “Papu” Gomez, ma il Siviglia centra la quinta vittoria consecutiva tra campionato e coppa e passa una notte al terzo posto. Questa volta non è En-Nesyri a mettere il nome sul taccuino dei marcatori, ma è lui a procurarsi il rigore del vantaggio. Lo fa prima al 20’, ma la Var convince l’arbitro a cambiare idea sull’uscita di Dmitrovic, e poi si ripete al 28’ quando però l’intervento di Bigas è ritenuto falloso dopo la review. Ocampos porta così in vantaggio gli andalusi dal dischetto, ma a fine primo tempo l’Eibar riesce a spaventare gli ospiti: il colpo di testa di Kike Garcia spizza però il palo. Le squadre tornano in campo dopo la pausa e al Siviglia bastano dieci minuti per trovare il raddoppio: la firma ce la mette l’ex Joan Jordan, che non esulta dopo aver anticipato Dmitrovic in scivolata su cross di Vidal. La reazione dei baschi è volenterosa ma imprecisa e Gil non riesce a sfruttare un regalo di Koundé: scheggiato un altro palo. La squadra di Lopetegui continua la sua striscia con una sola rete incassata nelle ultime cinque uscite e sorpassa momentaneamente il Barcellona, chiamato alla prova Athletic Bilbao.