Liga: Siviglia-Leganés 1-0, Lopetegui secondo a -1 dal Real Madrid

SPAGNA

La domenica di Liga si apre con la vittoria casalinga del Siviglia sul Leganés. Gli andalusi piegano per 1-0 l'ultima in classifica grazie al gol di Diego Carlos al 63', una rete trovata nel momento migliore degli ospiti, vicini al colpaccio in due occasioni nella ripresa. Con questo successo, la squadra di Lopetegui sale al secondo posto, a -1 dal Real Madrid, scavalcando il Barcellona, impegnato in serata in casa dell'Atletico.

SIVIGLIA-LEGANÉS 1-0

Pesa bene i suoi gol il Siviglia, alla terza vittoria di misura consecutiva in campionato. Gli andalusi dominano il primo tempo ma de Jong continua a non avere feeling con la rete quando indossa la nuova maglia e resta a secco, anche per un grande intervento di Cuellar su una sua zuccata. Dove non può arrivare il portiere del Leganés arriva la difesa ospite, che spazza sulla linea un colpo di testa a porta vuota di Franco Vazquez (a cui viene annullato un gol successivamente). Un po' di fortuna per il fanalino di coda, che tuttavia ha dovuto rinunciare a Siovas dopo pochi secondi di gioco: il greco è uscito dal campo in barella dopo uno scontro di gioco, si teme uno stop lungo. Nella ripresa una follia della difesa andalusa permette a Oscar di presentarsi davanti a Vaclik, bravo a rimanere in piedi fino all'ultimo e a parare di piede. Ancora più pericoloso En Nesyri con una splendida sforbiciata larga di un soffio. Nel momento migliore degli ospiti, i padroni di casa passano con un gol di Diego Carlos in mischia (63'), convalidato dal Var, e tengono fino alla fine, nonostante l'assalto del Leganés, ancora vicino al gol con Carrillo.