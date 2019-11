Liga: rigore di Banega e il Siviglia è terzo in solitaria, bene anche l'Athletic Bilbao  

SPAGNA

Il 14esimo turno di Liga sorride alle squadre che hanno giocato in trasferta. La più importante vittoria è colta dal Siviglia, che si impone 1-0 sul campo del Valladolid: decisivo il rigore di Banega al 13'. Gli andalusi staccano l'Atletico Madrid e sono terzi da soli in classifica, a -1 da Barcellona e Real Madrid. Vittorie esterne anche per Athletic Bilbao (2-1 in casa dell'Osasuna), Celta Vigo e Alavés, 1-1 tra Espanyol e Getafe.

VALLADOLID-SIVIGLIA 0-1

In una partita dura e spesso interrotta, al Siviglia basta un rigore per piegare le resistenze di un Valladolid alla seconda sconfitta consecutiva. L'episodio che decide la partita arriva al 10', quando Moyano stende Nolito in area e provoca il penalty. Dal dischetto Banega si fa ipnotizzare da Masip, ma il portiere del Valladolid si stacca dalla linea di porta prima della conclusione dell'ex Inter, così si deve ripetere l'esecuzione. Al secondo tentativo l'argentino centra l'incrocio e Lopetegui va sull'1-0. Margine che potrebbe raddoppiare se Nolito non ciccasse un pallonetto solo davanti al portiere e De Jong fosse più cattivo sotto porta nella ripresa. Il Siviglia domina e non rischia mai il pareggio, anche con l'espulsione nel finale di Ocampos. In classifica gli andalusi tornano terzi con 27 punti, staccando l'Atletico Madrid, fermo a 25.

OSASUNA-ATHLETIC BILBAO 1-2

Continua il gran momento di forma dei baschi, alla terza vittoria nelle ultime quattro uscite. Ospiti in vantaggio al 21', quando Iñaki Williams capitalizza in diagonale un'azione rapida. L'Osasuna ha qualche occasione per pareggiare nonostante l'Athletic sia una squadra rognosa e solida in difesa: l'1-1 arriva al 76' con un destro al volo di Chimy Avila, ma solo tre minuti più tardi il Bilbao passa di nuovo grazie a Kodro, in mischia. In classifica, l'Athletic vola al quinto posto raggiungendo la Real Sociedad a 23 punti, Osasuna 11esimo a 19.



ESPANYOL-GETAFE 1-1

Secondo pareggio consecutivo per il Getafe, che in Catalogna passa già dopo tre minuti, grazie a un colpo di testa di Jaime Mata. L'Espanyol, che in classifica è davanti al solo Leganés, ha bisogno assoluto di punti: ne trova uno con Wu Lei, che sbuca sul secondo palo su azione da corner e pareggia i conti al 45'. In classifica, Getafe settimo a 21 punti, l'Espanyol resta penultimo.

VILLARREAL-CELTA VIGO 1-3

Blitz esterno del Celta contro un Villarreal in piena crisi (tre sconfitte nelle ultime quattro partite). La squadra di Oscar Garcia passa al 54' con la rete di Pione Sisto, che buca con sin troppa facilità la difesa dei padroni di casa. Cinque minuti più tardi arriva il pari di Chukwueze con una conclusione sotto misura, nei minuti finali Iago Aspas trova la doppietta che vale tre punti: al 79' con un sinistro al volo, al 94' con un contropiede perfetto in cui supera il portiere ed elude con una finta l'intervento disperato di Ruben Peña. Il Celta allunga sull'Espanyol ma rimane terz'ultimo, il Villarreal è 12esimo con 18 punti.

EIBAR-ALAVÉS 0-2

Vittoria esterna anche per l'Alavés, che passa sul campo dell'Eibar, alla seconda sconfitta casalinga consecutiva dopo il poker subìto contro il Real Madrid. Decide tutto Joselu nel finale: l'ex attaccante del Newcastle sblocca la gara a cinque minuti dal termine, raccogliendo un assist al bacio di Aleix Vidal, poi raddoppia in contropiede al 91' e regala il primo successo esterno ai baschi, che raggiungono il Villarreal in classifica. Eibar 16esimo con 15 punti.