Liga, respinta la denuncia di Vidal al Barcellona

Il Barcellona non deve i 2,4 milioni di euro richiesti da Arturo Vidal per bonus non corrisposti: la Commissione mista con esponenti della Liga e dell'AFE (associazione calciatori spagnoli) non ha ravvisato mancanze da parte del club blaugrana ma un'interpretazione errata del contratto da parte del giocatore. Se il centrocampista vorrà andare in fondo alla questione dovrà rivolgersi eventualmente alla giustizia ordinaria.