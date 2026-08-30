Serie A, i convocati di Gasperini per Lecce-Roma: torna Molina, prima chiamata per Balerdi

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per il match Lecce-Roma valido per la seconda giornata di Serie A. Tra i giallorossi torna Nahuel Molina, mentre c'è la prima chiamata per il colpo Leonardo Balerdi. Assenti Rensch e Pellegrini, mentre è out dalla lista l'ultimo arrivato De Roon causa tempi tecnici del trasferimento.
Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini.
Difensori: Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Koné, Pisilli, Mora.
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala.