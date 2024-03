Liga: Raphinha stende il Las Palmas, Barcellona a -5 dalla vetta

© Getty Images

La trentesima giornata di Liga sorride al Barcellona, che supera il Las Palmas (in dieci dal 24’ per il rosso a Valles) con il risultato di 1-0 e si porta temporaneamente a meno cinque dalla capolista Real Madrid. Decide il match il colpo di testa di Raphinha su assist di Joao Felix al 59’. Sergio Ramos regala al Siviglia un importante successo in trasferta contro il Getafe per 1-0, l'Osasuna travolge 3-0 l'Almeria. 0-0 tra Valencia e Maiorca.