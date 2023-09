Liga portoghese, il Benfica avvisa l'Inter: Di Maria stende il Porto

PORTOGALLO

La formazione di Schmidt vince 1-0 il big match con i Dragoes grazie al Fideo: martedì la sfida ai nerazzurri in Champions

© Getty Images Il Benfica avvisa l'Inter: la formazione di Schmidt, prossima avversaria dei nerazzurri in Champions League, vince 1-0 il big match della Liga portoghese contro i rivali del Porto e si prende la vetta della classifica in attesa di Farense-Sporting. La sfida del da Luz si decide grazie a due episodi: il rosso al 19' a Cardoso e il sinistro in area al 68' di Di Maria, che batte Diogo Costa e manda un forte segnale agli uomini di Inzaghi.

L'Inter è avvertita: il Benfica, prossimo avversario dei nerazzurri in Champions League, è in forma e la vittoria nel big match contro il Porto può dare ulteriore slancio alla formazione di Schmidt, che si impone 1-0 nella settima giornata della Liga portoghese. Al da Luz, tanti episodi controversi, su tutti il cartellino rosso al 19' che indirizza pesantemente la gara e penalizza gli uomini di Conceicao. Il centrale, infatti, atterra David Neres e rimedia il cartellino rosso, ma il contatto avviene lontano dall'area e con altri giocatori del reparto arretrato dei Dragoes pronti ad intervenire. Nulla da fare: il Porto resta in dieci e rischia anche al 34' quando Carmo atterra Rafa Silva lanciato verso l'area di rigore.

Nonostante la superiorità numerica, il Benfica fa fatica a creare occasioni da gol, anzi: la migliore ce l'ha Pepê con una conclusione dal limite respinta con un miracolo di Trubin. Le chance migliori per i padroni di casa arrivano nella ripresa, soprattutto con il palo colpito al 53' con un destro al volo da Kukcu. Il muro ospite crolla a metà ripresa, quando Neres sfonda sulla sinistra e mette al centro per Di Maria. Il Fideo si gira col mancino e batte Diogo Costa anche grazie all'aiuto della deviazione di Wendell: 1-0 al 68'. Finale nervoso ma con zero rischi per il Benfica, che batte il Porto al da Luz per la prima volta dal 2018 e, in attesa di Farense-Sporting, è prima in classifica con 18 punti, con i Dragoes fermi a 16. Ma, soprattutto, Schmidt manda un messaggio a Inzaghi in vista della gara di Champions: una sfida da non fallire per entrambe.