Liga: Morata lancia l'Atletico Madrid al terzo posto, superato il Barça

SPAGNA

I colchoneros sconfiggono 2-1 l'Alaves nel segno dell'ex juventino, che raddoppia dopo la rete di Riquelme: ora c'è l'Atleti dietro Real e Girona. Vince il Betis, pari per la Real Sociedad

© Getty Images La domenica della Liga, che viveva la sua 11a giornata, è all'insegna dell'Atletico Madrid. I Colchoneros sconfiggono 2-1 l'Alaves con le reti di Riquelme (26') e Morata (46'), assicurandosi un successo che significa terzo posto a -3 da Girona e Real, scavalcando inoltre il Barça. Vince il Betis, mentre si ferma la Real Sociedad: i rivali dell'Inter, stanchi dopo la Champions, pareggiano 2-2 col Rayo. Pari anche tra Athletic e Valencia.

ATLETICO MADRID-ALAVES 2-1

La quindicesima vittoria consecutiva in casa è d'oro per l'Atletico Madrid, che regola 2-1 l'Alaves e scala la classifica per portarsi al terzo posto, scavalcando il Barcellona e diventando la prima inseguitrice di Girona e Real Madrid. Dopo la prima chance per Omorodion, in prestito proprio dai colchoneros nella formazione ospite, sale in cattedra l'Atleti, che domina. La prima chance è di Rodrigo Riquelme, poi Morata si costruisce due occasioni che non vanno a buon fine. Saranno proprio loro gli uomini decisivi nella vittoria dei colchoneros, che passano al 26': su un cross, Riquelme anticipa Gorosabel e supera Sivera per l'1-0. Griezmann sfiora il bis, mentre l'Alaves va vicinissimo al pareggio appena prima di subire il 2-0. Lo sigla, manco a dirlo, Alvaro Morata con la specialità della casa: controllo a superare Abqar e sinistro sul secondo palo che non lascia scampo al portiere. Nella ripresa, dopo aver sfiorato il raddoppio con Molina e Riquelme, l'Atleti protesta per un episodio discusso: Llorente potrebbe servire Griezmann lanciato a rete in solitaria per il tris, ma l'arbitro fischia un fallo precedente senza far proseguire l'azione e vanifica tutto. L'episodio innervosisce i padroni di casa e Simeone ordina di gestire il risultato, lasciando la palla agli avversari: l'Alaves può così trovare il 2-1 nel finale col grande rasoterra di Guevara. Il successo porta l'Atletico Madrid al terzo posto con 25 punti, -3 da Girona e Real Madrid, scavalcando il Barça (24). Alaves fermo a quota nove e quartultimo, a +3 sulla zona-retrocessione.

RAYO VALLECANO-REAL SOCIEDAD 2-2

Si ferma la Real Sociedad che, dopo aver sconfitto il Benfica in Champions League, pareggia 2-2 col Rayo Vallecano in extremis e dimostra di soffrire il triplo impegno settimanale. Partono forte i baschi, che guidano il gruppo D con l'Inter a quota sette punti e colpiscono un palo al 13' con Brais Mendes. Il Rayo si vede solo intorno alla mezz'ora e, dopo aver spaventato i rivali con De Tomas, passa al 31': il tiro di Lejeune rimbalza davanti ad Alex Remiro, che respinge come può, e sul tap-in è letale Mumin. Rete costruita dai difensori per il Rayo, che viene raggiunto al 41'. Dopo aver colpito un palo con Kubo, la Real Sociedad pareggia con Oyarzabal e il suo tocco vincente sull'assist di Barrenetxea. Si va al riposo sull'1-1 e dopo una doppia occasione del Rayo, che si fa vedere ancora con De Tomas in avvio di ripresa. La gara sembra svoltare al 65', quando Espino tocca col braccio un cross e Oyarzabal (doppietta) trasforma il successivo rigore. La stella dei txuri-urdin si infortuna nel finale e i suoi si spengono, rischiando sul tiro di Camello (salva Remiro) e subendo il 2-2 di Bebé grazie ad un inserimento vincente sul primo palo. Sadiq si mangia il gol-vittoria al 97' e la Real si ferma, restando quinta con 19 punti. Rayo settimo col Betis a quota 17.

ATHLETIC BILBAO-VALENCIA 2-2

Si salva in extremis l'Athletic Bilbao di Ernesto Valverde, che evita una clamorosa sconfitta in rimonta dal Valencia: è 2-2 al Nuevo San Mames. Si accendono solo dopo la metà del primo tempo i padroni di casa, interrompendo la lunga fase di studio e sbattendo su Mamardashvili: il portiere georgiano è decisivo su Iñaki Williams e Vivian, poi capitola al 29'. La rete del vantaggio porta la firma del veterano De Marcos, che si inserisce sull'assist di Nico Williams e buca l'estremo difensore valenciano con un diagonale che gli passa sotto le gambe. Il finale di tempo vede brillare Unai Simon, che evita il pari ospite con due grandi parate su Hugo Duro e Amallah, e si va al riposo sull'1-0. L'Athletic cala nella ripresa e si fa beffare in ripartenza da Fran Pérez, che firma l'1-1 al 61'. Sette minuti dopo ecco il clamoroso ribaltone, firmato da Hugo Duro, che insacca di prima sul cross di Pepelu e capovolge il fronte. Valverde stravolge la sua squadra coi cambi e ottiene risposte immediate, con Mamardashvili decisivo di Iñaki Williams e un'altra chance per Prados. La rete sembra nell'aria e arriva solo al 96', quando Berenguer incorna il 2-2 sull'assist di Iñaki. Il finale è thrilling, con l'Athletic che chiede un rigore su Muniain, ma l'azione era già stata interrotta per un precedente offside. Pareggia e sale a 18 punti la formazione basca, che è sesta da sola. Valencia nono a quota 15.

BETIS-OSASUNA 2-1

Vince e torna ufficialmente nella lotta per le coppe il Betis, che sconfigge 2-1 l'Osasuna grazie all'eurogol di Isco. Spingono in avvio i biancoverdi, ma al Benito Villamarin regna l'equilibrio fino alla mezz'ora, quando Marc Roca sfiora il palo dalla distanza. Il Betis va ancora vicino alla rete con Willian José e Isco, ed al 46' del primo tempo è l'attaccante brasiliano a sbloccare la sfida sull'assist dell'ex Real Madrid, attaccando il primo palo e beffando il portiere. Si va al riposo sull'1-0, con l'Osasuna che si vede subito annullare la rete del pari in avvio di ripresa e rischia grosso al 65'. Viene inizialmente assegnato un rigore al Betis, con annesso secondo giallo (e rosso) per David Garcia, ma il Var cancella tutto e si resta in undici contro undici. Cambia tutto all'85', quando Ruben Garcia firma l'1-1 col destro e riequilibra la sfida, ma Abde suona subito la carica per il Betis. La rete della vittoria arriva al 94' e porta la firma di Isco, con un autentico golazo al volo dal limite dell'area. Vince 2-1 il Betis, che aggancia il Rayo Vallecano al settimo posto con 17 punti. Osasuna fermo a quota 13 e fuori dalla top-10.