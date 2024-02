Liga: Modric piega il Siviglia, il Real Madrid scappa a +8

SPAGNA

I blancos risolvono all’81’ il match con il gol del croato nella serata del ritorno al Bernabeu di Sergio Ramos

© Getty Images Il Real Madrid stende il Siviglia nel finale nella ventiseiesima giornata di Liga, nella notte del ritorno al Bernabeu da avversario di Sergio Ramos. L'1-0 viene firmato dalla magia di Modric all'81', che lancia i Blancos a +8 sul secondo posto (in attesa del Girona).Successo per il Betis, che batte 3-1 l’Athletic Bilbao, mentre il Celta Vigo viene rimontato sul 2-2 nello scontro salvezza contro il Cadice. 1-1 tra Las Palmas ed Osasuna.

REAL MADRID-SIVIGLIA 1-0

Il ritorno a casa di Sergio Ramos coincide con un primo tempo con poche emozioni al Bernabeu: i padroni di casa passano in vantaggio dopo 13 minuti con Vazquez ma la sua rete viene annullata grazie all’intervento del Var, poi la partita scorre senza particolari sussulti fino alle due occasioni di Tchouameni (esterno della rete) e Valverde (botta da fuori respinta da Nyland) nel finale della frazione. Proprio il centrocampista dell’Uruguay è sfortunato in apertura di ripresa, colpendo il palo con un mancino ben indirizzato. Lunin neutralizza Romero poco dopo e Vinicius non riesce a dare sufficiente forza al mancino per portare avanti i suoi. La partita viene decisa al minuto 81, quando Luka Modric esegue un controllo magistrale ed inventa dal limite la parabola che vale i tre punti e il +8 in classifica sul Barcellona secondo (in attesa del match di domani del Girona, che può andare a -6).

BETIS-ATHLETIC BILBAO 3-1

Importante vittoria dei padroni di casa, che si prendono il sesto posto contro i baschi. Chimy Avila sblocca la sfida al 13’ con un perfetto mancino a chiudere una transizione offensiva, poi Berchiche regala il raddoppio con un'autorete al 38’. Al 52’ del primo tempo Guruzeta riapre i conti con un colpo di testa da corner, ma Johnny chiude il match al 67’ su assist di Fekir. Gli uomini di Valverde restano così quinti, a meno tre dall’Atletico Madrid. Da segnalare l'incidente occorso alla guardalinee Porras, che dopo un quarto d'ora di gioco si è scontrata violentemente contro una telecamera ed è stata costretta ad abbandonare il terreno da gioco.

CADICE-CELTA VIGO 2-2

Pareggio beffardo per la formazione di Benitez, che viene rimontata da 0-2 a 2-2 dal Cadice e perde l'occasione di andare a +6 dagli avversari, terzultimi. Iago Aspas porta avanti gli ospiti dopo undici minuti con un mancino dal limite, mentre Swedberg raddoppia all'ora di gioco. I padroni di casa restano in partita e la riaprono al 66’ con Juanmi, per poi completare la rimonta al 100’ col jolly di Machis dalla distanza.

LAS PALMAS-OSASUNA 1-1

Botta e risposta in avvio di ripresa tra le due formazioni: passa in vantaggio la formazione di Pamplona al 49’ con il destro di Garcia sugli sviluppi di un calcio d'angolo, risponde il destro angolato di Rodriguez tre minuti dopo. I padroni di casa cercano maggiormente la vittoria in entrambe le frazioni di gioco ma non riescono ad ottenere i tre punti: la squadra di Gran Canaria sale così a 36 lunghezze, tre in più degli ospiti odierni.