Liga: manita Villarreal, ok Bilbao e Siviglia

SPAGNA

Il Sottomarino Giallo abbatte il Levante 5-0 con doppietta di Gerard Moreno, l’Athletic sconfigge l’Osasuna 3-1. Ocampos lancia gli uomini di Lopetegui a Cadice

Un Villarreal straripante continua a vincere e avverte la Juventus. Nella 19ª giornata di Liga, i prossimi avversari dei bianconeri in Champions stendono il Levante 5-0 con le reti di Dià, Pau Torres, Trigueros e la doppietta di Gerard Moreno, raccogliendo il quarto successo di fila in campionato. Il Siviglia espugna Cadice 1-0 con gol di Ocampos e si porta a -5 dal Real, l’Athletic Bilbao vince 3-1 con l’Osasuna con la tripletta di Sancet.

VILLARREAL – LEVANTE 5-0

Il Villarreal continua a macinare gol e vittorie in Liga, mandando un chiaro messaggio alla Juventus in vista degli ottavi di finale di Champions League. Il Sottomarino giallo rifila una cinquina al Levante e inanella il quarto successo consecutivo in campionato. Partita senza storia all’Estadio de la Ceramica: i padroni di casa muovono il tabellino già dopo 8’ con il colpo di testa di Boulayé Dià sul cross di Chukwueze e raddoppiano al 13’, quando Pau Torres spinge in rete una spizzata sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Gli ospiti non si vedono mai in partita e il Villarreal entra negli spogliatoi già con un tris, calato da Gerard Moreno con una bellissima azione personale. In pochi minuti nella ripresa il punteggio viene arrotondato fino al 5-0 finale: al 74’ Trigueros sigla il poker con un tiro da fuori su errore in uscita degli avversari, al 79’ Gerard Moreno mette a referto la doppietta personale su assist di Yeremi Pino. La manita porta il Villarreal a 28 punti, a 4 punti dalla zona Champions, mentre il Levante resta ultimo a 8 punti, senza vittorie nell’intero girone d’andata.

OSASUNA – ATHLETIC BILBAO 1-3

L’Athletic Club di Bilbao rimonta l’Osasuna e si impone 3-1 con la tripletta del classe 2000 Oihan Sancet, protagonista assoluto della serata. I padroni di casa sbloccano l’incontro dopo appena 10’, quando Garcia salta sopra i difensori avversari sul cross di Moncayola e schiaccia in rete. I baschi si chiudono in difesa e rispondono in contropiede dopo appena 6’, finalizzando con il colpo di testa di Sancet su cross di Inaki Williams. Lo stesso Sancet si ripete al 25’ con un piattone sul traversone da destra di de Marcos. Una gran parata di Sergio Herrera su Muniain tiene in partita l’Osasuna, ma l’Athletic Club chiude l’incontro al 68’ con l’inarrestabile Sancet, perfetto nell’inserirsi sul cross a mezza altezza dell’ex Torino Berenguer e preciso nell’infilare il 3-1 definitivo. Il Bilbao sale a 27 punti, a metà classifica, mentre l’Osasuna rimane a quota 22, alla decima partita consecutiva in campionato senza vincere.

CADICE – SIVIGLIA 0-1

Il Siviglia non brilla ma porta a casa i tre punti sul campo del Cadice con un 1-0 poco convincente e poco esaltante. Gli uomini di Lopetegui impiegano quasi un’ora per piegare la resistenza della penultima in classifica in campionato, trovando il colpo della vittoria grazie all’ex Milan Ocampos, il quale spedisce in rete sul primo palo su geniale assist di Rakitic sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il resto dell’incontro racconta davvero poco: Acuña sfiora il raddoppio ma trova l’opposizione di Ledesma, Andone di testa spedisce fuori il possibile pareggio a pochi minuti dalla fine. Il Siviglia difende il successo di misura e consolida la sua seconda posizione in campionato, a cinque lunghezze dal Real Madrid primo (che ha giocato una partita in più). Il Cadice resta penultimo a 14, dopo due mesi senza vittorie in campionato.