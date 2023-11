Liga: Lewandowski si sblocca e trascina il Barcellona

SPAGNA

I blaugrana rimontano 2-1 in casa contro l’Alaves: il polacco torna al gol dopo 50 giorni con un colpo di testa al 52’ e raddoppia al 78’ su rigore. Catalani a -4 dalla vetta

© Getty Images La 13a giornata di Liga mette di fronte Barcellona e Deportivo Alaves: il match termina con il risultato di 2-1, con la decisiva doppietta di Robert Lewandowski che rompe il digiuno di reti che durava da sei partite e rimonta la rete-lampo di Samu, in gol dopo pochi secondi dal fischio d’inizio. Gran gol di testa al 52’ per il polacco, che poi si ripete al 78’ con un rigore procurato da Ferran. I catalani salgono a 30 punti, a -4 dalla vetta.

BARCELLONA-ALAVES 2-1

Bastano circa venti secondi agli ospiti per sorprendere la formazione di Xavi: ci pensa “Samu” Omorodion a mettere la strada in salita per la formazione catalana, chiudendo una ripartenza perfetta generata da un pallone perso da Gundogan poco dopo il calcio d’inizio. Il classe 2004 ha altre due palle per la doppietta poco dopo, ma prima calcia sull'esterno della rete, poi a tu per tu con Ter Stegen non riesce a sfruttare l'errore della difesa avversaria. Fermìn e João Felix cercano la soluzione del pareggio, ma Sivera è attento. Alla mezz’ora è ancora l’attaccante degli ospiti a sfiorare lo 0-2, ma questa volta la ripartenza dell’Alaves si infrange sul legno. Il Barcellona torna in campo nella ripresa con un altro piglio e trova il pareggio al 52’ con la rete di Lewandowski, che dopo cinquanta giorni di digiuno torna al gol con un magnifico colpo di testa su cross di Koundé. Entrambe le formazioni cercano spazi per vincere la partita: prima un pasticcio difensivo dei catalani non favorisce per poco l’Alaves, poi è Yamal a stringere troppo la conclusione sul primo palo a meno di venti minuti dalla fine. Xavi pesca Ferran Torres dalla panchina ed è proprio lui a procurarsi il calcio di rigore che decide il match (fallo di Abqar): il polacco di presenta sul dischetto e realizza una doppietta al 78’ con un rigore perfetto all'incrocio dei pali. Nel finale Tenaglia ha la grande chance del pareggio, ma la palla esce di pochissimo. Diventano così 30 i punti in campionato per i catalani, che consolidano il terzo posto e restano a -4 dalla vetta, mentre per l’Alaves rimangono dodici le lunghezze in classifica.

