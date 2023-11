Liga: il Girona prova la fuga, 2-1 in rimonta al Rayo Vallecano  

SPAGNA

La capolista passa in svantaggio già al 5', ma ribalta la sfida grazie a Dovbyk e a Savio: Real momentaneamente a -5

© Getty Images Continua la cavalcata in vetta alla classifica del sorprendente Girona, che batte 2-1 in rimonta il Rayo Vallecano nella tredicesima giornata di Liga. La formazione di Michel passa in svantaggio al 5' dopo il gol di Garcia, ma vince grazie al solito Dovbyk (42') e alla decisiva rete al 65' di Savio. Lanciata la sfida al Real Madrid, che contro il Valencia al Bernabeu dovrà vincere per evitare la prima fuga nel campionato spagnolo.

Il Girona non ha intenzione di fermarsi e lo dimostra imponendosi 2-1 sul campo del Rayo Vallecano. Una prova di forza, visto che il successo arriva in rimonta: al 5', infatti, anche se un po' casualmente arriva il vantaggio dei padroni di casa. Palazon vince un rimpallo, la sfera arriva a Garcia che con l'aiuto del palo firma il vantaggio. Importante, per la capolista, la reazione prima dell'intervallo: al 42', infatti, arriva l'1-1 grazie al solito Dovbyk, che controlla il cross dalla destra di Tsygankov e di sinistro insacca. Il Rayo insiste ad inizio secondo tempo: al 53', infatti, arrivano nel giro di pochi secondi il palo di testa di Camello e la parata di Gazzaniga sulla conclusione di Palazon. Al 65', però, la rimonta è completa: azione fulminea in area da parte degli ospiti, sinistro di Dovbyk e parata di Dimitrievski, ma la sfera finisce dalle parti di Savio che non sbaglia. Finale in sofferenza, ma il Girona porta a casa i tre punti: è a quota 34 con 11 vittorie in 13 partite di Liga. Resta a 18, invece, il Rayo.