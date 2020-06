Liga: Levante-Siviglia 1-1, andalusi beffati nel finale

Il 29esimo turno di Liga si apre con l'1-1 tra Levante e Siviglia. Una beffa per gli andalusi, in controllo per 85'. La squadra di Lopetegui si rende subito pericolosa con una traversa di Munir (15') ma passa solo nella ripresa (46') grazie al gol fulmineo di de Jong. Il Levante si chiude nell'angolo e trova il fortunoso 1-1 con l'autogol di Diego Carlos (87'). In classifica, il Siviglia è terzo ma rischia di ritrovarsi la Real Sociedad a -1.