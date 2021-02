Liga: l’Atletico stende il Villarreal, +5 sul Barcellona

SPAGNA

Un’autorete di Alfonso Pedraza e il gol di Joao Felix consente ai colchoneros di tenere a distanza i catalani secondi. Il Betis è sesto

L’Atletico respinge a -5 il Barcellona e consolida la vetta della Liga (con ancora una partita da recuperare) dopo il 2-0 sul Villarreal. Lo sfortunato autogol di Alfonso Pedraza, dopo un colpo di testa di Savic parato, porta in vantaggio i colchoneros al 25’; il destro al volo di Joao Felix vale il raddoppio al 69’. Il Betis passa 1-0 a Cadice ed è ora sesto. Ottava posizione conquistata invece dal Granada dopo il 2-1 interno contro l’Elche. Getty Images

VILLARREAL-ATLETICO MADRID 0-2

Dopo due turni a secco, l’Atletico Madrid riprende la propria marcia trionfale in Liga andando a imporsi 2-0 sul campo del Villarreal: il Barcellona, secondo, viene nuovamente rimbalzato a -5 dalla vetta della Liga. Il primo squillo è a opera del Sottomarino Giallo: Parejo raccoglie un pallone vagante e prova il destro, ma Oblak è attento. Sul fronte opposto, Saul ci prova dalla distanza: Asenjo si allunga e respinge. Al 25’ i colchoneros si portano in vantaggio, seppur in maniera rocambolesca: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla destra da Correa, c’è il cross di Lemar sul quale si avventa di testa Savic, Asenjo compie una prodezza ma il pallone sbatte poi sul corpo di Alfonso Pedraza, autore quindi di uno sfortunato autogol. Inizialmente l’arbitro annulla per un possibile fallo di mano, ma poi il Var accorda per convalidare la rete. Nel finale di primo tempo, occasione clamorosa per Gerard Moreno: Oblak per due volte tira fuori la palla dalla propria porta ed evita un pareggio ormai già fatto. A inizio ripresa Asenjo para sotto l’incrocio dei pali il destro secco di Suarez; dall’altra parte del campo, Oblak respinge la conclusione di Bacca. Al 69’, il match viene chiuso: il subentrato Joao Felix trova il gol del raddoppio con un destro al volo dopo una corta respinta della difesa del Villarreal.

CADICE-BETIS 0-1

Vittoria quasi all’ultimo respiro per il Betis, che conquista a Cadice tre punti pesantissimi per scavalcare al sesto posto il Villarreal a quota 39 e per potere insidiare ora la quinta posizione occupata dalla Real Sociedad, ora distante solo 2 lunghezze. A decidere la sfida ci pensa Juanmi a 6 minuti dalla conclusione: il numero 7 della formazione ospite, subentrato a inizio ripresa, colpisce imparabilmente di testa da posizione ravvicinata sul cross dalla destra di Emerson. Il portiere Ledesma rimane immobile e non può farci niente. Il Cadice resta fermo a 25 punti al sestultimo posto.

GRANADA-ELCHE 2-1

Dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League ai danni del Napoli, il Granada torna a marciare anche nel campionato spagnolo dove nelle ultime sei partite aveva raccolto tre pareggi e tre sconfitte: Elche piegato 2-1 in casa e ottavo posto solitario in classifica conquistato con 33 punti, con sorpasso su Athletic Bilbao, Levante e Celta Vigo. Dopo il sinistro potente e angolato da parte di Quina al 31’, gli ospiti pareggiano 9 minuti più tardi con Boye. Al 79’, ecco il gol vittoria della formazione di Diego Martinez: traversone di Foulquier e destro sottomisura di Puertas.

CELTA VIGO-VALLADOLID 1-1

Termina 1-1 il match tra Celta Vigo e Valladolid, con i padroni di casa che salgono in classifica con 30 punti all’undicesimo posto e con gli ospiti che toccano quota 22 che significherebbe, virtualmente, salvezza. Succede tutto negli ultimi 20 minuti di partita: al 71’ Orellana ribadisce in rete una corta respinta del portiere Blanco sulla sassata da parte di Mesa, poi, nel quarto minuto di recupero, l’ex interista Murillo pareggia definitivamente i conti con un preciso colpo di testa sulla punizione battuta da Iago Aspas.

