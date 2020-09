Liga: Il Real Madrid piega 1-0 il Valladolid, l’Atletico non va oltre lo 0-0 a Huesca

SPAGNA

Il Real Madrid soffre non poco in casa contro un Valladolid coriaceo, ma alla fine riesce a portare a casa un altro successo di misura (dopo il 3-2 al Betis): i ‘Pucellanos’ vengono piegati al 65’ da Vinicius. L’Atletico Madrid non riesce ad andare oltre lo 0-0 sul campo dell’Huesca neopromosso, con solo Joao Felix che si rende pericoloso in qualche circostanza. Il Villarreal piega in casa 3-1 l’Alaves con doppietta di Alcacer e il rigore di Moreno.

REAL MADRID-VALLADOLID 1-0

All’Estadio Alfredo di Stefano il Real Madrid vince la seconda partita consecutiva in Liga e sempre di misura. Questa volta, dopo il 3-2 al Betis, finisce 1-0 contro un ottimo Valladolid. La girata di Weissman in avvio di match è centrale e Courtois blocca senza patemi. Sul fronte opposto, il portiere Roberto si supera in tuffo per salvare la propria porta su un tiro di Valverde. Nel finale di primo tempo Jovic ci prova sull’assist di Modric, ma il suo destro s’infrange sull’esterno della rete; la punizione di Waldo chiude un primo tempo in cui gli ospiti non si sono per niente risparmiati in avanti. La ripresa si apre con una traversa colpita da Casemiro dopo la prodezza di Roberto sullo stacco aereo di Jovic. Waldo si rende ancora pericoloso con un controllo e destro che termina a lato. La buona partita del Valladolid viene però in qualche modo vanificata dal gol di Vinicius, che spezza l’equilibrio al 65’: serie di batti e ribatti in area e, dopo un tocco di Benzema, la sfera arriva all’attaccante brasiliano che, a tu per tu con Roberto, non sbaglia col piatto destro. 1-0 per i Blancos. Lo svantaggio non scoraggia gli ospiti, che creano due occasioni per pareggiare i conti con Raul Carnero e Waldo: Courtois è bravo in entrambe le circostanze. Nel finale di match Modric colpisce un palo con un destro secco. La squadra di Zidane vola così a 7 punti in testa alla classifica insieme a Getafe, Valencia e Villarreal. Il Valladolid esce a testa altissima dal campo, anche se resta con soli due punti in graduatoria.



HUESCA-ATLETICO MADRID 0-0

Pochi avrebbero scommesso su questo punteggio conclusivo: non solo perché l’Huesca è una neopromossa, ma anche vista la recente goleada dei colchoneros contro il Granada. E invece alla fine il risultato ‘a occhiali’ è quello che la formazione del Cholo Simeone deve accettare. Merito di un avversario tutt’altro che compassato, perlomeno del primo tempo. I padroni di casa, infatti, sfiorano il vantaggio al 19’, con Siovas che devia di poco sopra la traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’Huesca mette in difficoltà un Atletico Madrid decisamente sottotono e che si fa vedere nella prima parte di gara solo con una conclusione a lato da buona posizione da parte di Joao Felix. Nella ripresa gli ospiti crescono, anche se le occasioni latitano. Llorente che conclude con il destro, ma manda il pallone alto. Siovas impegna Oblak di testa, mentre nel finale l’Atletico va vicinissimo alla vittoria: azione manovrata in area avversaria e, dopo un batti e ribatti, Joao Felix tira di controbalzo trovando però la grande risposta del portiere Fernandez. Termina quindi 0-0 a El Coraz; passo indietro degli uomini di Simeone dopo le sei reti messe a segno domenica. In ombra Luis Suarez.

VILLARREAL-ALAVES 3-1

Il Villarreal raggiunge 7 punti in classifica dopo avere centrato la seconda vittoria in campionato in quattro gare. Il bel piatto destro di prima intenzione di Paco Alcacer sul secondo palo, sul cross di Mario, porta in vantaggio i padroni di casa; Mendez pareggia i conti al 36’, su un errore clamoroso del portiere Asenjo in uscita, ma il Sottomarino Giallo si riporta avanti al 45’ con un rigore trasformato da Gerard Moreno (fallo di Lejeune su Mario Gaspar). Alcacer firma poi la doppietta al 67’ ribadendo in rete un palo colpito con un gran pallonetto da Moreno. L’Alaves resta fermo con un solo punto in classifica.

EIBAR-ELCHE 0-1

La sfida dello stadio municipale di Ipurúa tra Eibar ed Elche viene decisa da un colpo da biliardo di Lucas Boyé al 37’ del primo tempo: clamoroso batti e ribatti in area avversaria, dopo di che l’attaccante argentino in prestito dal Torino si coordina molto bene e scaglia un diagonale destro rasoterra che bacia quasi la parte interna del palo prima di depositarsi in rete. Primi tre punti in classifica per la formazione di Cifuentes; terzo ko di fila per l’Eibar, fermo in ultima posizione.

RISULTATI E CLASSIFICHE