Liga, l’Atletico Madrid crolla ancora: il Granada rimonta 2-1

SPAGNA

Gli uomini di Simeone passano subito in vantaggio con João Felix ma vengono rimontati dall’ex Udinese Machis e da Molina

L’Atletico Madrid prosegue il suo baratro in Liga. Gli uomini di Simeone perdono per la quarta volta consecutiva in campionato, sconfitti 2-1 dal Granada nel recupero della nona giornata. I madrileni aprono le marcature dopo meno di due minuti con un João Felix molto ispirato, ma i padroni di casa rimontano con la splendida rete dell’ex Udinese Machis e la spaccata vincente di Molina. L’Atletico resta quinto, fermo a 29 punti.

GRANADA – ATLETICO MADRID 2-1

L’Atletico Madrid non sa più fare punti in campionato. Gli uomini di Simeone incappano nella quarta sconfitta consecutiva in Liga, battuti 2-1 dal modesto Granada. La serata inizia bene per i Colchoneros, che sbloccano l’incontro dopo neanche due minuti con la rasoiata di João Felix, perfetto nell’infilare dal limite dell’area il gol del vantaggio. I padroni di casa trovano il pareggio dopo pochi minuti: al 17’ l’ex Udinese Machis corre nella trequarti avversaria ed esplode un missile che si infila nel sette, senza lasciare scampo a Oblak. João Felix è il più pericoloso e prova a trascinare i suoi, ma prima Maximiano respinge un suo colpo di testa, poi al 61’ colpisce il palo. Da una metà campo all’altra, il Granada trova il clamoroso sorpasso: Suarez scappa via sulla sinistra e imbecca Molina, il quale in spaccata anticipa un non perfetto Oblak per il 2-1. Nel finale Suarez sfiora il tris, Correa e Cunha vanno vicino al pareggio, ma il punteggio non cambia. Il Granada vince a sorpresa e vola a 22, l’Atletico Madrid, al quarto ko di fila in campionato, resta quinto a 29.