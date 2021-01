Liga: l’Atletico Madrid batte l’Alaves al 90’ e torna primo

SPAGNA

Dodicesima vittoria nella Liga, la quarta di fila, per l’Atletico Madrid, che ritrova il primo posto con due punti di vantaggio sul Real, pur con due partite in meno rispetto ai ‘cugini’. Nel successo per 2-1 contro l’Alaves è decisiva la rete di Suarez, che al 90’ risponde all’autogol di Felipe di tre minuti prima. Il vantaggio iniziale è firmato da Marcos Llorente al 41’. Torna a sorridere l’Athletic Bilbao, che supera l’Elche per 1-0. Getty Images

ALAVES-ATLETICO MADRID 1-2

Una vittoria importantissima anche se sofferta, con il solito Luis Suarez a rendersi decisivo in un finale scoppiettante. L’Atletico controlla da subito il ritmo di gioco, mentre i padroni di casa si chiudono e provano a far male in ripartenza. C’è poco spazio, però, sia sulle fasce sia al centro e né il Pistolero né Correa riescono a pungere. Al primo errore della retroguardia basca, però, i Colchoneros ne approfittano: è il 41' quando Marcos Llorente intercetta un retropassaggio sbagliato, scambia con Suarez e non fallisce davanti a Pacheco. La squadra del Cholo Simeone sfiora il raddoppio intorno all’ora di gioco, anche se Carrasco spreca tutto davanti al portiere. Il match sembra comunque mettersi molto bene per il cartellino rosso inflitto a Laguardia, entrato duro su Lemar, ma a cinque minuti dalla fine arriva il pareggio a sorpresa: è Felipe a deviare sfortunatamente il pallone alle spalle di Oblak. Suarez, però, è l’ultimo ad arrendersi e al 90', su assist di Joao Felix, segna la rete che vale il successo. La squadra di Simeone festeggia così i tre punti, pur consapevole che c’è ancora tanto da fare in campo e fuori, visto che andrà sostituito Diego Costa, che in settimana ha rescisso “per motivi personali” il contratto con i Colchoneros. Un altro attaccante è indispensabile per reggere gli impegni della seconda metà di stagione e provare ad arrivare davanti a tutti nella Liga. Già ora, però, le premesse sono ottime: l’Atletico è in testa con due punti sul Real, e rispetto ai rivali cittadini ha giocato anche due gare in meno.



ATHLETIC BILBAO-ELCHE 1-0

Vittoria preziosa per l’Athletic Bilbao che riscatta la sconfitta nel derby basco contro la Real Sociedad di fine 2020 e risale in classifica. È il terzino destro De Marcos il grande protagonista del successo per 1-0 in casa contro l’Elche, che invece non esulta da dieci gare. Nel diluvio del San Mamés non passa nemmeno mezzora (è il 25’) e dopo una bella azione corale proprio De Marcos serve dalla destra Muñiain, che in spaccata sotto porta sblocca il risultato. Il laterale sarà di nuovo decisivo all’88’ per difendere il vantaggio, respingendo sulla linea un pallonetto mancino di Emiliano Rigoni, mettendo fine al forcing degli ospiti. Nel mezzo c’è una gara giocata a viso aperto, in cui il Bilbao non riesce a trovare il raddoppio, soffrendo più del dovuto nel finale. Al 53’ l’arbitro annulla per un fuorigioco dell’ex Torino Berenguer la rete di Raul Garcia, mentre Iñaki Williams, imprendibile nella ripresa, si fa prima ipnotizzare dal centrale Verdú e poi, a ridosso al 73’, scarta due avversari e colpisce il palo. Tante occasioni sprecate, quindi, ma i tre punti arrivano comunque e per gli uomini di Gaizka Garitano va più che bene così.

