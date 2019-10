Liga: la Real Sociedad vince 1-0 a Vigo e raggiunge in vetta Barcellona e Atletico Madrid  

SPAGNA

La Real Sociedad è sempre più una realtà della Liga. Meno spumeggianti ma più pratici del solito, i baschi vincono 1-0 al Balaidos di Vigo grazie al gol di Isak (82'), appena entrato al posto di Willian José. Il Celta recrimina per due grandi occasioni fallite da Santi Mina nel primo tempo e per l'espulsione di Cheikh (65') che ha compromesso la partita. In classifica, Real Sociedad prima con Barcellona e Atletico Madrid a quota 19 punti.

CELTA VIGO-REAL SOCIEDAD 0-1



Sono due squadre che preferiscono condurre il gioco. Baricentro avanzato e possesso palla, difesa alta e ricerca del ragionamento. Ma al Balaidos di Vigo le occasioni da gol sono poche, e sfruttarne una significa portarsi a casa i tre punti. Meglio i padroni di casa, per proposizione e pericoli creati. Il primo tiro in porta del Celta arriva al 21', quando Olaza scaglia un tiro centrale ben bloccato da Remiro. Crea più patemi alla difesa basca Santi Mina, che ha sulla testa i due palloni dell'1-0: prima il palo e poi una clamorosa imprecisione (solo in area piccola manda alto) gli negano il gol. La Real Sociedad vive una giornata complicata in zona offensiva: a corrente alternata Odegaard e Oyarzabal, mai nel vivo della manovra Portu e Willian José. Così anche nei primi 20 minuti della ripresa è il Celta a fare la partita: poi, la squadra di Escribá rimane in dieci per l'espulsione di Cheikh (65'). Folle l'ingenuità del canterano che, sapendo di essere ammonito e in odore di sostituzione, entra in ritardo su Merino. Grave, oltre che folle. Perché i baschi guadagnano coraggio e passano alla prima (e unica) occasione: al minuto 82 Odegaard pesca Isak, appena entrato per Willian José, lo svedese sfrutta un'incomprensione difensiva tra Aidoo e Beltran e scaglia un sinistro imparabile. Un sinistro da tre punti che vuol dire aggancio ad Atletico Madrid e Barcellona.