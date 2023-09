Liga: la Real Sociedad spaventa le rivali europee, è 5-3 al Granada

SPAGNA

I baschi, che faranno parte del girone dell'Inter e debutteranno proprio contro i nerazzurri, travolgono Boyé e compagni: Take Kubo ispira il successo con una doppietta

© Getty Images La Real Sociedad domina e incanta nella quarta giornata della Liga, ritrovando le sue caratteristiche principali dopo un avvio complicato: tecnica, ritmi forsennati e gioco in verticale per i baschi, che travolgono il Granada col punteggio di 5-3. Il grande protagonista è Take Kubo, che realizza una doppietta e propizia un'autorete. I txuri-urdin salgono a sei punti e lanciano un segnale all'Inter: batterli in Champions non sarà facile.

REAL SOCIEDAD-GRANADA 5-3

La Real Sociedad spaventa le rivali nel girone di Champions League, su tutte quell'Inter che debutterà proprio alla Reale Arena il prossimo 20 settembre. Contro il Granada, i txuri-urdin ritrovano il calcio praticato nella scorsa stagione con possesso palla asfissiante, ritmi altissimi e gioco in verticale sfruttando la tecnica di Brais Mendez e Kubo. Nasce così il 5-3 che raddrizza una classifica che si era fatta complicata. Non c'è storia sin dall'inizio, con la Real Sociedad che domina e passa dopo nove minuti: Brais Mendez ispira per Take Kubo, che deve solo battere Raul Fernandez. Si rendono pericolosi anche Merino e Zubimendi, coi baschi che chiedono un rigore che sembra netto alla mezz'ora, ma non se lo vedono concedere dall'arbitro. Lo scoramento per questa situazione dà vita al momento che riapre, brevemente, la gara: sugli sviluppi di un corner, Le Normand insacca nella sua porta l'1-1 con una deviazione sfortunata. L'equilibrio dura solo otto minuti, perchè al 44' Kubo ristabilisce le distanze con uno strepitoso destro che s'insacca sul secondo palo. L'eurogol del giapponese, autore di una doppietta, manda tutti al riposo sul 2-1. Nella ripresa la musica non cambia, coi txuri-urdin che sfioran ripetutamente il tris e lo trovano al 59', con Zubimendi ad insaccare di precisione dal limite dell'area, sfruttando l'assist di Brais Mendez. Al 67' entra in gioco anche Barrenetxea, che deve solo spingere in rete dopo il tacco di Oyarzabal, mentre nove minuti più tardi ecco la cinquina: le finte ubriacanti di Kubo mandano in tilt Miki Bosch, che devia nella sua porta per il 5-1. Nei minuti finali Cho e Sadiq sprecano il sesto gol, mentre il Granada batte due colpi: Boyé (83') e Zaragoza (98') chiudono il risultato sul 5-3. Vince e sale a sei punti la Real Sociedad, mentre il Granada si ferma a quota tre, con tre ko (e 12 gol subiti) in quattro gare.