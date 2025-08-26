La prima qualificata in Europa per il 2026-27? Un villaggio islandese

Il nome da copertina tuttavia è un altro e si chiama Arnor Borg Gudjohnsen, un cognome che da solo fa la storia del calcio islandese. 25 anni, centrocampista, è il figlio dell’ex attaccante di Chelsea e Barcellona, nonché nipote d’arte e fratello di tre giocatori professionisti in giro per l’Europa. Dei quattro è finora quello che ha avuto la carriera meno fortunata, ma la vittoria in Coppa apre a lui e ai compagni le porte dell’Europa. Uno dei posti più remoti del continente si appresta a vivere un anno di attesa, in vista di un debutto nei preliminari d’Europa League destinato a passare alla storia.