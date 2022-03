Liga, il Villarreal passa a fatica col Celta Vigo

SPAGNA

Il Sottomarino Giallo vince 1-0 con la rete di Dani Parejo al 65’. L’Elche si impone a Granada, 1-1 tra Levante ed Espanyol

Un Villarreal non bello ma efficace batte di misura il Celta Vigo e si rialza dal ko con l’Osasuna. Nella 28ª giornata di Liga, gli uomini di Emery vengono lanciati dal gol di Dani Parejo al 65’, complice un errore del portiere avversario Dituro. Ora sono sesti, ma l’assenza di Gerard Moreno si sente. Negli altri match, l’Elche vince a Granada con Fidel all’11’, Levante-Espanyol finisce 1-1: a Javi Puado (50’) risponde Dani Gomez (80’). afp

VILLARREAL – CELTA VIGO 1-0

Il Villarreal torna a vincere, senza brillare, battendo il Celta Vigo 1-0. Gli avversari della Juventus negli ottavi di Champions League rialzano la testa dopo la sconfitta con l’Osasuna e passano con il guizzo di Dani Parejo al 65’. Partita non semplice all’Estadio de la Ceramica: i padroni di casa faticano a trovare spazi, anche per l’assenza di un riferimento davanti (Gerard Moreno ancora out). Danjuma costruisce la prima chance ma trova la parata di Dituro, il resto del primo tempo è poco esaltante. Gli ospiti si fanno vedere nella ripresa con Iago Aspas e Galhardo, imprecisi nei loro tentativi. Il gol vittoria arriva quindi al 65’, quando un tacco di Trigueros libera Dani Parejo, il cui mancino rasoterra difenda insidioso sul terreno umido e beffa un colpevole Dituro. Nel finale tocca a Mandi salvare in spaccata su Iago Aspas, ma al Villarreal l’1-0 basta per salire in sesta posizione, a due punti dalla Champions (ma con due partite in più del Barcellona).



GRANADA – ELCHE 0-1

L’Elche si prende un importantissimo successo esterno sul campo del Granada e si assicura una salvezza tranquilla. Gli uomini di Francisco Rodriguez passano di misura grazie al gol di Fidel all’11’, con un preciso diagonale a finalizzare il contropiede a campo aperto condotto in maniera magistrale da Pere Milla. I padroni di casa provano a reagire per evitare una grave sconfitta, ma Badia salva su Petrovic. Al 58’ la bordata di Luis Milla da fuori area scheggia la traversa esterna e termina alta sopra la traversa. L’Elche protegge l’1-0 fino alla fine e si porta a 32 punti, +8 sulla retrocessione, mentre il Granada ha una sola lunghezza di margine.



LEVANTE – ESPANYOL 1-1

Il Levante resta ultimo in classifica. Gli uomini di Lisci fanno 1-1 in casa contro l’Espanyol, agguantando il pareggio nel finale. Dopo un primo tempo povero di emozioni, Javi Puado sblocca per gli ospiti con un tiro preciso al 5’ della ripresa. La partita si accende: l’incornata del possibile raddoppio di Vilhena finisce sul palo, così come il successivo colpo di testa di Pages, dall’altra parte. Il Levante non molla e cresce nel finale, fino a trovare l’1-1 all’80’ con la ribattuta vincente di Dani Gomez. Il pareggio non aiuta molto il Levante, ultimo a 19, mentre l’Espanyol a 33 è abbastanza tranquillo.