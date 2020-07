Liga: il Siviglia vince 2-1 a Bilbao ed è terzo

SPAGNA

Il Siviglia vince 2-1 in rimonta sul campo dell’Athletic Bilbao e aggancia al terzo posto l’Atletico Madrid. I padroni di casa vanno in vantaggio al 29’ con un destro vincente di Capa da posizione ravvicinata. Tuttavia il Siviglia ribalta il risultato nel giro di tre minuti prima con una punizione di Banega e poi con un colpo di testa di El Haddadi. Il Maiorca piega 2-0 in casa il Levante e può sperare ancora nella salvezza; Eibar-Leganes 0-0.

ATHLETIC BILBAO-SIVIGLIA 1-2

Successo tanto sofferto quanto importante in chiave Champions League (oramai ipotecata) per il Siviglia, che arpiona in terza posizione l’Atletico Madrid. Al 5’ En Nesyri è bravo ad andare a colpire di testa un buon pallone da distanza ravvicinata, ma la conclusione indirizzata al centro della porta risulta facile per Simon, che non s’impensierisce e blocca il pallone senza problemi. Al primo affondo dell’Athletic, Vesga sfiora il palo. Poi alla mezz’ora i padroni di casa passano in vantaggio: tiro-cross di Vesga che, deviato, arriva sul destro ravvicinato di prima intenzione di Capa sotto la traversa. In pieno recupero del primo tempo Muniain manca la rete del raddoppio, scagliando un tiro da buona posizione che termina largo. Il Siviglia si rifà vivo a inizio ripresa con Suso: Simon compie una prodezza e nega l’1-1 all’ex milanista. Il portiere dei padroni di casa si oppone anche a En Nesyri al 62’. Il meritato pareggio arriva comunque al 69’: un fallo dubbio di Dani Garcia su El Haddadi consente a Banega di disegnare dal limite una meravigliosa punizione a fil di palo. Passano tre minuti di gioco e il Siviglia la ribalta: cross dalla destra di Banega e colpo di testa schiacciato sul secondo palo di El Haddadi. Sul fronte opposto Bono compie un miracolo su Muniain nel finale. È la parata che vale il terzo posto, in coabitazione con Simeone, e il nuovo +6 sul Villarreal quinto, a tre giornate dalla fine.



MAIORCA-LEVANTE 2-0

Un gol per tempo consente al Maiorca di battere il Levante (sempre fermo in dodicesima posizione) e di ottenere tre punti importantissimi per sperare nella salvezza. Al 40’ un colpo di testa schiacciato e vincente di Cucho, sul bel cross dalla destra di Pozo, vale il vantaggio meritato dei padroni di casa, che avevano dominato completamente per tutto il primo tempo. Nella ripresa il Levante cerca di rendersi più pericoloso ma è costretto a subire il colpo del definitivo ko all’84’ al termina di un’azione molto confusa: Kubo ribatte in rete il destro in scivolata di Sevilla, parato da Fernandez Abaris.



EIBAR-LEGANES 0-0

Termina 0-0 tra Eibar e Leganes: uno scialbo pareggio che serve pochissimo a entrambe le formazioni. Gli ospiti rimangono inchiodati al penultimo posto e adesso la retrocessione in Segunda División si fa sempre più vicina; l’Eibar non riesce invece a scappare dalla zona calda della classifica, perché la terzultima posizione è lontana solo quattro punti alle spalle degli uomini allenati da José Luis Mendilibar. Le occasioni più pericolose hanno visto protagonisti da una parte Aitor Ruibal per il Leganes (tiro deviato) e per Kike per l’Eibar (conclusione parata).