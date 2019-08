Liga: il Siviglia rallenta, l'Athletic fa festa

SPAGNA

Il Siviglia non riesce a conquistare il terzo successo consecutivo nel suo inizio di Liga. La squadra di Lopetegui viene bloccata infatti in casa dal Celta Vigo con il vantaggio di Vazquez all'81' e il pari di Denis Suarez all'84'. Vittoria nel derby basco per l'Athletic Bilbao che supera 2-0 la Real Sociedad.

SIVIGLIA-CELTA VIGO 1-1

Siviglia che da subito fa capire al Celta Vigo che davanti al proprio pubblico l’obiettivo sono i tre punti per arrivare alla pausa delle Nazionali a punteggio pieno in classifica. La squadra di Lopetegui prova a giocare in avanti, mantenendo il controllo del gioco, ma le linee degli ospiti concedono poco o nulla. L’unico che ha lo spunto per saltare l’uomo è Jesus Navas, ma i suoi palloni in area non creano difficoltà. Il Celta Vigo non rischia mai per davvero e prova a ribattere o con qualche ripartenza o con combinazioni palla a terra, a cui però manca lo spunto finale.

Ripresa in cui continua a vedersi poco in zona gol, il Siviglia spinge, ma mancano le giocate in grado di alterare il rigoroso ordine del Celta Vigo. Lopetegui ci prova anche con i cambi, la situazione però non sembra poter cambiare. Improvvisamente però il Siviglia trova il vantaggio, all’81’ infatti Banega calcia una punizione da destra e Vazquez stacca di destra girando all’angolino basso. Il Celta però pareggia già all’84’ con il primo vero tiro in porta della propria gara: Denis Suarez aggancia in qualche modo in area e gira in porta, zittendo subito il Sanchez Pizjuan. Nel finale il Celta resta in 10 perché Olaza subisce un colpo al volto, esce dal campo e i cambi sono esauriti. Gli ultimi assalti del Siviglia nel maxi recupero da 8 minuti sono però confusionari e allora Lopetegui si deve accontentare di un punto alla prima in casa.

ATHLETIC BILBAO-REAL SOCIEDAD 2-0

Derby basco al San Mames, con un primo tempo da sogno per l’Athletic e da incubo per la Real. All’11’ infatti i padroni di casa sono già avanti, Capa sguscia a destra e mette in mezzo un pallone forte che trova pronto il destro di Iñaki Williams che non deve fare altro che indirizzare all’angolo basso. Pochi minuti e gli ospiti potrebbero già avere una grande occasione per pareggiare, se non fosse che il direttore di gara Fernandez al 21’ prima conceda calcio di rigore e poi torni sui suoi passi dopo un controllo al Var. Pericolo scampato e la fortuna al 28’ sceglie ancora di voltare le spalle alla Real Sociedad. Raul Garcia infatti stoppa un pallone sul vertice sinistro dell’area e lo gira, la traiettoria dovrebbe essere un cross e invece beffarda si trasforma nel raddoppio dell’Athletic. Se nel primo tempo la Real Sociedad era stata travolta, nella ripresa i padroni di casa gestiscono di più la situazione. Ospiti che potrebbero dimezzare lo svantaggio quando Isak insacca a porta vuota al 62’, ma il Var lo pesca in posizione di fuorigioco e allora non se ne fa nulla dopo un controllo lungo diversi minuti. Alla Real manca la scintilla per riaccendere il derby. Il primo tiro in porta dei biancoazzurri è solo all’84’ con Sangalli, l’ultimo acuto è di Odegaard al 97’, ma San Mames può festeggiare la vittoria nel derby e una classifica da 7 punti dopo le prime tre giornate di Liga.