Liga: il Siviglia piega l'Alaves e vola in testa solitaria

LIGA

La quarta giornata di Liga sorride al Siviglia, che vola da solo in testa alla classifica. Gli andalusi vincono per 1-0 in casa dell'Alaves e salgono a 10 punti, uno in più dell'Atletico Madrid, mentre Real e Barcellona sono rispettivamente a -2 e -3. La squadra di Lopetegui passa al 37' grazie a una punizione di Juan Jordan. Nella partita di mezzogiorno, l'Espanyol vince 2-1 in casa dell'Eibar, rimontando in due minuti lo svantaggio.

ALAVES-SIVIGLIA 0-1

In una Liga senza padrone, è il Siviglia che detta legge dopo quattro giornate. Gli andalusi guidati da Julen Lopetegui sono in testa alla classifica con 10 punti. Gli ultimi tre arrivano con una partita combattuta ma giocata senza rinunciare al gioco. Il primo tempo non offre molte occasioni da gol, ma il Siviglia è bravo a pungere nell'unica occasione propizia: al 37' Juan Jordan sfodera una punizione chirurgica e porta in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa si abbatte una tempesta sul Mendizorrotza, ma il temporale non ferma il Siviglia, che rimane in controllo del match e sfiora a più riprese il raddoppio, colpendo anche un palo con Ocampos (ex Genoa) a sette minuti dal termine, anche se l'Alaves ha due grandi opportunità per il pareggio, con Manu Garcia e Joselu.

EIBAR-ESPANYOL 1-2

Prima vittoria in campionato per i catalani, che vanno sotto contro l'Eibar per il colpo di testa di Ramis, abile a convertire in rete una punizione di Orellana al 58'. La reazione dell'Espanyol è veemente e nel giro di due minuti porta alla rimonta completa: al 76' Facundo Ferreyra pareggia, al 78' Esteban Granero ribalta la partita con un tocco opportunista.