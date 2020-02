Liga: il Siviglia pareggia 1-1 in casa con l’Alaves, Suso entra nella ripresa ma non punge

SPAGNA

Nel 22esimo turno di Liga il Siviglia pareggia in casa 1-1 con l’Alaves, Ocampos su rigore risponde al gol di Joselu. Esordio per Suso, l’ex Milan entra in campo al 51’ ma non incide. Il Siviglia è terzo in classifica a 39 punti come il Getafe, che passa 2-0 a Bilbao grazie ai gol di D. Suarez e J. Mata su rigore. Il Leganes sorprende in casa la Real Sociedad, 2-1 il risultato finale. Il Villarreal batte l’Osasuna 3-1, 1-1 tra Eibar e Betis

SIVIGLIA-ALAVES 1-1

Il Siviglia pareggia al Sanchez Pizjuan contro l’Alaves, la partita finisce 1-1 e il Siviglia ora è terzo in classifica a 39 punti insieme al Getafe. Nel primo tempo gli uomini di Lopetegui tengono sempre il pallone ma non riescono a sbloccare il match. L’unica vera occasione è il colpo di testa dell’attaccante olandese de Jong, Pacheco però non si fa sorprendere. Nel finale della prima frazione Joselu si fa vedere davanti per gli ospiti, Vaclik lo ferma senza esitare. Nella ripresa fa il suo esordio con la maglia del Siviglia Suso, che entra in campo al 51’ al posto di Nolito. Al 66’ lo spagnolo ex Milan spedisce una punizione in curva, al 70’ Joselu porta avanti a sorpresa gli ospiti raccogliendo una respinta corta di Vaclik. Sei minuti più tardi l’arbitro assegna un rigore ai padroni di casa per il fallo di mano di Duarte, dal dischetto Ocampos spiazza Pacheco e fa 1-1. Al 92’ tiro centrale di Suso che Pacheco può bloccare senza problemi, si chiude così un match deludente per i padroni di casa.

ATHLETIC BILBAO-GETAFE 0-2

Terza vittoria consecutiva per il Getafe che passa 2-0 al San Mames e si conferma nella lotta per l’Europa. Gli ospiti passano in vantaggio al 36’ grazie a Suarez che dopo uno scambio in area con Deyverson colpisce in scivolata riuscendo comunque a dare forza alla sua conclusione. Al 50’ il raddoppio degli ospiti su rigore: fallo di mano in area di un difensore del Bilbao, Mata dal dischetto spiazza Simon. L’Athletic non si perde d’animo e attacca fino alla fine, tuttavia non arrivano i risultati sperati dagli uomini di Garitano e gli ospiti portano a casa la vittoria. Gli ospiti ora hanno 39 punti in classifica, a +8 rispetto ai baschi.

LEGANES-REAL SOCIEDAD 2-1

Risultato sorprendente al Municipale di Butarque dove il Leganes supera 2-1 la Real Sociedad reduce da tre vittorie consecutive tra Liga e Coppa del Re. Gli ospiti passano in vantaggio al 20’ con Isak, che segna con un preciso destro rasoterra da fuori area, fantastica giocata dell’attaccante 20enne. I padroni di casa però non si demoralizzano e pareggiano al 49’ con Omeruo, che conclude in rete dopo uno scambio in area con il compagno Braithwaite. Il gol vittoria arriva al 94’ con la perfetta punizione del 21enne trequartista Oscar, che regala il match ai suoi con un capolavoro balistico che si infila sotto l’incrocio dei pali. In classifica ora i baschi rimangono a quota 34 punti mentre il Leganes è terzultimo a 18 insieme al Maiorca.

VILLARREAL-OSASUNA 3-1

Allo Stadio della Ceramica seconda vittoria consecutiva in campionato per il Villarreal, che supera gli ospiti 3-1 e si ritrova a -2 dalla zona Europa. Nei primi 45 minuti sono gli uomini del ‘sottomarino giallo’ a controllare la gara e a creare di più. La squadra di Calleja passa in vantaggio nel primo minuto di recupero del primo tempo con un contropiede finalizzato da Paco Alcacer. L’ex Dortmund, abbandonato da solo dalla difesa avversaria, supera Herrera con un tocco preciso di piatto. L’Osasuna rimette le cose a posto dopo tre minuti dall’inizio della ripresa, perfetto colpo di testa di Aridane Hernandez su calcio d’angolo ed è parità. Il Villarreal non ci sta: azione personale di Peña che al 54’ va sul fondo, si libera con una finta di un difensore e infila il pallone nell’angolo lontano dove Herrera non può arrivare. Pochi minuti dopo fallo su Alcacer in area, l’arbitro consulta il Var e fischia il rigore. Dal dischetto Cazorla non sbaglia e segna il 3-1 finale.

EIBAR-REAL BETIS 1-1

Il Betis non riesce ad andare oltre al pareggio in casa dell’Eibar, 1-1 pieno di rimpianti per gli ospiti che in classifica ora hanno 28 punti e rimangono a +4 sui padroni di casa. Al Municipale di Iburua il perfetto sinistro a giro da fuori area di Fekir regala il vantaggio agli ospiti dopo soltanto sette minuti. Al 15’, dopo l’ingenuo fallo da rigore commesso da Edgar Gonzalez, Orellana spiazza il portiere e rimette in parità il match. Nel secondo tempo gioca meglio il Betis, ma il Var annulla la rete di Iglesias per fuorigioco e Fekir nel finale si vede negare la gioia della doppietta da un provvidenziale intervento di Dmitrovic. Ci prova anche Tello nei minuti di recupero ma senza fortuna, gli ospiti si devono accontentare del pareggio.