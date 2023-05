Liga: Il Siviglia cade contro il Girona, Iñaki Williams salva il Bilbao

SPAGNA

L’avversaria della Juventus in semifinale di Europa League perde 2-0 in casa, Maiorca-Athletic 1-1

© Getty Images Nella trentaduesima giornata di Liga il Siviglia, prossimo avversario della Juventus in semifinale di Europa League, cade 2-0 in casa contro il Girona. Per gli ospiti a segno Juanpe (23’) e l’uomo del momento Castellanos (55’): tante le occasioni sprecate da Suso e compagni. Termina in pareggio 1-1 la sfida tra Maiorca e Athletic Bilbao: Kang-in Lee porta in vantaggio i padroni di casa al 58’, ripresi dal rigore di Iñaki Williams al 96’.

SIVIGLIA-GIRONA 0-2

Sconfitta per il Siviglia, che cade 2-0 in casa contro il Girona. Nella prima frazione di gioco gli andalusi creano tantissimo gestendo il possesso del pallone e schiacciando gli avversari nella loro metà campo. Le incursioni di Bryan Gil sono pericolosissime, ma i padroni di casa non riescono a modificare lo zero dal loro tabellino. A passare in vantaggio è insperatamente il Girona, al 23’, con la rete di Juanpe. Gli undici di Mendilibar si avvicinano all’1-1 con Gil e En-Nesyri, ma i primi quarantacinque minuti si chiudono sull’1-0 ospite. In apertura di secondo tempo i padroni di casa riprendono a spingere, ma al 55’ arriva la seconda doccia fredda: Castellanos, in un momento di forma fantastico dopo i quattro gol contro il Real Madrid, sigla il gol del 2-0. Nell’abbondante mezzora finale il Siviglia continua a gestire il possesso per provare a riaprire la partita, senza però riuscirci. Finisce 2-0, con il Girona che sale a 44 punti, staccando proprio il Siviglia, fermo a 41. Prima sconfitta per Mendilibar sulla panchina degli andalusi.

MAIORCA-ATHLETIC BILBAO 1-1

Pareggio in extremis per l’Athletic Bilbao, che riprende 1-1 il Maiorca al 96’. Un primo tempo in cui gli ospiti tengono il possesso del pallone, concedendo pochissimo gioco ai padroni di casa. La gara è piuttosto nervosa, ma il primo tempo termina a reti bianche, sullo 0-0. L’avvio di ripresa è sempre appannaggio dell’Athletic, ma a sbloccare la partita sono i maiorchini: al 58’ l’ex Lazio Muriqi serve Kang-in Lee, che firma la rete dell’1-0. Nell’ultima mezzora di gioco l’assedio della squadra di Valverde e totale, e i baschi riescono a pareggiare l’incontro solamente nel finale: al 94’ c’è il fallo di mano in area di rigore di Iñigo Ruiz, con il direttore di gara che non può far altro che fischiare il penalty. Sul dischetto si presenta Iñaki Williams, che al 96’ strappa un punto per la sua squadra. Finisce 1-1, con l’Athletic Bilbao che sale a 47 punti, sei in più rispetto a quelli totalizzati fin qui dal Maiorca.