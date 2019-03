Liga: il Real vince al 90’, 3-2 all’Huesca

31/03/2019

REAL MADRID-HUESCA 3-2

Doccia gelata al 3’ per i campioni d’Europa che vanno sotto con il gol di Cucho Hernandez, che con un piattone destro batte Luca Zidane dopo l’assist di Avila, che aveva saltato Nachoper, e sigla il suo quarto gol in campionato. Il quasi 20enne colombiano aveva sbloccato il risultato anche al Camp Nou contro il Barcellona (ma quella partita era poi finita 8-2 per i catalani). Ancora Huesca pericoloso tre minuti dopo: Moi Gomez mette dentro su calcio di punizione, colpo di testa di Hernandez che finisce alto sopra la traversa. Al quarto d’ora Benzema trova lo specchio della porta ma calcia centrale e Santamaria para. Al 25’ il Real trova il pareggio con Isco che segna praticamente a porta vuota dopo il servizio di Diaz e la parata di Santamaria su Benzema, che era stato quello che aveva fatto partire l’azione. Sul risultato nuovamente di equilibrio i ritmi di gara stentano a mantenersi alti nel finale del primo tempo. Allo scadere Avila spreca l’1-2 calciando alto da buonissima posizione, con Ramos e Marcelo che non erano andati in copertura. La ripresa si apre con un’altra occasione per Benzema; il suo destro viene parato ancora da Santamaria dopo che Bale aveva ciccato il pallone. Una punizione battuta dallo stesso gallese dal limite termina altissima. Tuttavia, Bale si riscatta al 62’: il suo esterno sinistro arriva perfettamente sulla testa di Benzema, che fa da ponte sul secondo palo per l’arrivo di Ceballos che insacca in spaccata sulla linea di porta. La risposta degli ospiti non si fa attendere, ma la conclusione di Herrera finisce alta sopra la traversa. Sembra solo uno squillo innocuo, ma incredibilmente l’Huesca trova il gol 2-2 alla mezz’ora: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Etxeita sorprende Zidane con un colpo di testa schiacciato che ristabilisce la parità; clamoroso al Santiago Bernabeu. I blancos rischiano la figuraccia, ma a togliere le castagne dal fuoco ci pensa Benzema che a un minuto dalla fine trova il gol del 3-2 con un gran destro a giro da dentro l’area dopo il mancato aggancio di Sergio Ramos; rete convalidata anche dal Var che voleva valutare un sospetto fuorigioco di Ramos. Il Real, soffrendo non poco, rimane a -2 dall’Atletico Madrid.



SIVIGLIA-VALENCIA 0-1

Un rigore trasformato da Daniel Parejo allo scadere del primo tempo è sufficiente al Valencia per imporsi di misura al Ramon Sanchez-Pizjuan. Tutto nasce da un ingenuo intervento di Banega su Gaya che era entrato in area avversaria dalla sinistra; dal dischetto il capitano della formazione ospite spiazza completamente Diaz. I padroni di casa avevano sfiorato la rete del vantaggio alla mezz’ora con El Haddadi, ma Neto in tuffo gli aveva negato la gioia del gol. Nella ripresa, però, gli uomini non si rendono quasi mai pericolosi. Il Valencia, che era andato vicino al 2-0 con Gameiro, che colpisce il palo a tu per tu con il portiere, aggancia in classifica proprio il Siviglia in sesta posizione, che significherebbe qualificazione ai preliminari della prossima Europa League.



VALLECANO-BETIS 1-1

Il Betis si salva sono nel finale al Campo de Fútbol de Vallecas di Madrid. Il Rayo Vallecano, infatti, sblocca il risultato al 34’ con una bella volée di destro di De Tomas sul cross dalla sinistra di Bebe. Così all’81’ arriva il pareggio di Tello, il quale colpisce la difesa avversaria con un destro apparentemente innocuo che però, deviato in maniera decisiva in spaccata da Tito, finisce in rete ingannando il portiere che si era tuffato sulla sua sinistra. Il Betis perde un’ottima occasione sul campo della penultima in classifica per avvicinarsi sensibilmente alla zona Europa League.



VALLADOLID-REAL SOCIEDAD 1-1

Keko porta in vantaggio il Valladolid al 9’ risolvendo in area una mischia, nata dopo un errore di Hernandez nel tentativo di spazzare l’area, con un preciso diagonale che si infila nell’angolino basso alla destra di Rulli. Lo stesso Rulli a inizio ripresa compie una prodezza su Tuhami che poteva chiudere il match. Così al 79’ Oyarzabal stacca di testa sul secondo palo, sfruttando perfettamente il cross dalla destra di Sangalli, per il pareggio degli ospiti. Nel finale viene annullato dal Var il gol di Kiko per fuorigioco. Punto comunque importante quello conquistato dal Valladolid in chiave salvezza.



LEVANTE-EIBAR 2-2

Levante due volte in vantaggio e due volte raggiunto dall’Eibar. Al 5’ i padroni di casa passano in vantaggio con Morales che spedisce alle spalle del portiere col piatto destro il traversone di Luna. Gli ospiti pareggiano al 19’ con Escalante che scaglia un sinistro potente all’altezza del dischetto sugli sviluppi di una punizione battuta da Jordan. Rochina segna il 2-1 al 26’ con un sinistro a giro di prima intenzione, su assist di Morales, prima del definitivo 2-2 da parte di Orellana al 78’ dopo un pasticcio in fase di disimpegno di Luna.