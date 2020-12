Liga: il Real non si ferma più, Athletic piegato 3-1 e aggancio alla vetta

SPAGNA

Prosegue la striscia positiva del Real Madrid, che batte in casa 3-1 l’Athletic Bilbao. I blancos sfruttano la superiorità numerica, dopo l’espulsione di Raúl García al 14’, e passano in vantaggio allo scadere del primo tempo grazie al gran destro di Kroos. Gli ospiti pareggiano al 52’ con il tap-in vincente di Capa, ma al 74’ l’incornata di Benzema vale il primo posto momentaneo in classifica. Il francese sigla poi la doppietta in pieno recupero.

Il Real Madrid sembra non volersi più arrestare e centra così la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, nonché l’aggancio (seppur momentaneo) ad Atletico Madrid e Real Sociedad in testa alla classifica. A farne le spese, questa volta, è un buon Athletic Bilbao, costretto all’inferiorità numerica per ben 61 minuti, che crolla soltanto nel finale.

La gara viene sostanzialmente già indirizzata al 14’. Nel giro di 3 minuti, infatti, Raúl García commette due falli da cartellino giallo nei confronti di Toni Kroos e viene inevitabilmente espulso. La follia dell’ex centrocampista dell’Osasuna mette in grave crisi il Bilbao, contro un avversario che nelle ultime settimane sta viaggiando a mille. E la sfida di Valdebebas viene quindi sbloccata nel recupero del primo tempo. Dopo un intervento di puro istinto del portiere Simon, che salva il risultato sul tap-in di Vinicius, i blancos passano in vantaggio: appoggio dello stesso Vinicius e tiro di destro di prima intenzione dalla media distanza di Kroos che finisce nell’angolino.

Sembrerebbe pressoché fatta per gli uomini di Zidane, avanti nel risultato e negli uomini in campo. E invece l’Athletic trova il pari al 52’: grande triangolazione tra Capa e De Marcos ad aprire in due la difesa del Real Madrid, il tentativo del primo viene respinto da Courtois, che però non può nulla sulla seconda conclusione da distanza ravvicinata. Le merengues vogliono comunque portarla a casa e, dopo tanto insistere, trovano il gol vittoria a 16’ dalla fine: corner corto di Asensio per Carvajal, il cui cross è perfetto per il colpo di testa Benzema, che anticipa Alvarez e trafigge l’incolpevole Simon. L’attaccante francese concede il bis in pieno recupero: pochi minuti prima Vesga era stato murato da un ottimo Courtois, mentre sul ribaltamento di fronte Benzema non sbaglia con un diagonale preciso sull’assist di Modric.