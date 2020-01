Liga: il Real Madrid vince il derby e sorpassa in vetta il Barcellona

SPAGNA

Al rientro dalla sosta, il Real Madrid riprende la marcia in Liga, torna al successo imponendosi 3-0 sul campo del Getafe nel derby della capitale spagnola e si piazza momentaneamente al comando. I blancos sbloccano il risultato al 34’ con il contributo del portiere Soria, che sbaglia l’uscita su Varane e fa autogol; il difensore francese raddoppia al 53’, prima del tris di Modric in pieno recupero. Il Valencia piega l’Eibar 1-0 con Maxi Gómez.

GETAFE-REAL MADRID 0-3

Il Real Madrid torna a vincere in Liga dopo tre pareggi consecutivi e lo fa nel derby contro il Getafe. Al 22’ Varane rischia di combinarla grossa con un pessimo passaggio in orizzontale che lancia il contropiede dei padroni di casa, ma poi il francese è abile a ripiegare correggendo il suo errore. La squadra di Zidane rischia però tantissimo al 24’, quando Arambarri prova il tiro al volo, approfittando di un altro disimpegno errato di Varane; Courtois però è miracoloso, neutralizzando il missile dell’uruguaiano. Tuttavia, al 34’, sono i blancos a sbloccare il punteggio con il contributo proprio di uno tra i meno brillanti in campo: su una punizione di Toni Kroos, infatti, il pallone viene respinto da Djené, Mendy lo rimette al centro per Varane che approfitta di un’uscita completamente sbagliata del portiere Soria per far sì che il pallone entri in rete. Il gol non viene assegnato al francese, bensì viene considerato autogol dell’estremo difensore avversario. Il Getafe non si deprime e nel finale di primo tempo va alla conclusione un paio di volte con Fajr e con Cabrera, sui quali Courtois dimostra ancora grande reattività. La ripresa mostra un Real Madrid più solido e propositivo e il raddoppio arriva al 53’: questa volta non ci sono dubbi sull’autore della rete, perché Varane stacca più in alto di tutti sulla punizione di Kroos, non dando scampo a Soria. Dopo un lunghissimo check del Var (per la posizione al limite del difensore) viene convalidato il 2-0. Il Real gestisce con ordine il doppio vantaggio e, in contropiede, Modric sigla il tris in pieno recupero grazie a un generoso assist di Valverde.

VALENCIA-EIBAR 1-0

Successo preziosissimo per il Valencia che, piegando di misura in casa l’Eibar, si piazza in zona Europa League. Il gol partita viene messo a segno da Maxi Gómez che di testa sfrutta alla perfezione il bellissimo cross dalla destra da parte di Wass; per il portiere Dmitrovic non c’è niente da fare. Gli ospiti si rendono pericolosissimi con Pedro Bigas, che colpisce in pieno la traversa, e con Charles, che trova una prodezza di Domenech che salva il risultato. In pieno recupero si spengono definitivamente le speranze dell’Eibar dopo l’espulsione per doppio giallo di Paulo Oliveira per un intervento in ritardo su Parejo.