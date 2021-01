Liga: il Real Madrid stende il Celta e raggiunge la vetta

SPAGNA

Il Real Madrid si prende, almeno per una notte, la vetta della Liga. A Valdebebas i campioni di Spagna stendono 2-0 il Celta Vigo: decidono i gol di Lucas Vazquez (6’) e di Asensio (53’). Il Villarreal si piazza al terzo posto dopo la vittoria in casa per 2-1 contro il Levante grazie alle reti di Fernando Niño e di Gerard Moreno. Sergio Canales replica a Suso e il derby di Siviglia termina 1-1. Valladolid corsara a Getafe: 1-0 firmato da Weissman. Getty Images

REAL MADRID-CELTA VIGO 2-0

Un buon Real Madrid si sbarazza agevolmente tra le mura amiche del Celta Vigo con un gol per tempo e, seppur con tre partite disputate in più, sorpassa in testa alla classifica l’Atletico. Inizio di match spumeggiante. Nacho salva sulla linea il sinistro in pallonetto di Iago Aspas, che aveva scavalcato Courtois, e sul ribaltamento di fronte i blancos sbloccano la situazione al 6’: Asensio pennella un cross perfetto che Lucas Vazquez, coperto in maniera poco efficacie da Olaza nell’occasione, mette dentro di testa sul palo più vicino. Per quanto gli ospiti si mostrino più propositivi nella seconda parte del primo tempo, non si rendono mai pericolosi. Anzi, è la squadra di Zidane a sfiorare il raddoppio allo scadere: Carvajal spara di un nulla a lato con un destro al volo, dopo un’azione confusa in area del Celta. Anche a inizio ripresa i campioni di Spagna trovano subito la rete, che mette a questo punto in ghiaccio il match: al 53’, infatti, Lucas Vazquez e Asensio si scambiano i favori, con quest’ultimo che spiazza Rubén Blanco con un sinistro perfetto. Benzema sfiora il tris con una rasoiata mancina che non inquadra lo specchio della porta per pochissimo. Un altro errore del francese nel finale non cambia comunque le sorti della sfida.

VILLARREAL-LEVANTE 2-1

Il Villarreal ritrova il successo grazie al 2-1 casalingo contro il Levante, sorpassa in classifica il Siviglia e balza al terzo posto. Sottomarino Giallo in vantaggio al 19’: sul traversone dalla sinistra di Alfondo Pedraza, Yeremi Pino non ci arriva, mentre Fernando Niño può comodamente depositare in rete a porta vuota col piatto destro. Gerard Moreno trova il raddoppio al 54’, dopo il suggerimento di Chukwueze, con un destro preciso rasoterra all’angolino. Sergio León accorcia le distanze di testa al 73’, ma gli ospiti (che restano a metà classifica) non riescono a completare la rimonta.

BETIS-SIVIGLIA 1-1

Termina in parità il derby di Siviglia, per un punto che non può accontentare completamente nessuna delle due formazioni andaluse. Si decide tutto a inizio ripresa. Sono prima gli ospiti a portarsi in vantaggio al 48’: su un rinvio errato di un difensore, Rakitic mette al centro un traversone che Suso rifinisce in gol con un mancino rasoterra. Il fallo di Diego Carlos su Sergio Canales, però, consente al Betis di ristabilire la parità su rigore proprio con il capitano, che se lo era procurato. Non la stessa fortuna avrà poco dopo Fekir che, sempre dal dischetto, si fa ipnotizzare da Bono.

GETAFE-VALLADOLID 0-1

Altro risultato negativo per il Getafe, che cade in casa anche contro il Valladolid e si fa superare in classifica in undicesima posizione proprio dalla formazione allenata da Sergio González. Decisiva la rete messa a segno al 37’ del primo tempo da Shon Weissman: l’attaccante israeliano sfrutta alla perfezione un cross dalla sinistra di Kike, deviato anche in maniera impercettibile (ma decisiva) da Cabaco. Tocco destro da posizione ravvicinata e preziosissima vittoria in trasferta.